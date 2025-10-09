Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), alocarea unei sume de peste 168 de milioane de lei pentru instituțiile culturale locale. Banii vor ajunge la 74 de instituții de spectacole și concerte aflate sub autoritatea consiliilor județene și locale din 34 de județe.

Ministerul Dezvoltării a precizat, într-un comunicat transmis joi, că aceste fonduri sunt destinate exclusiv finanțării instituțiilor publice de spectacole care nu beneficiază de sprijin direct de la Guvern prin Ministerul Culturii. Printre acestea se numără teatre, opere, filarmonici, teatre de păpuși și centre culturale.

„La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a decis, în şedinţa de astăzi, alocarea sumei de peste 168 milioane de lei pentru 74 de instituţii publice de spectacole care funcţionează în subordinea autorităţilor locale din 34 de judeţe”, a transmis instituția printr-un comunicat oficial.

Potrivit sursei citate, sumele provin din 2% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în perioada iunie-august 2025. Aceste fonduri sunt redirecționate către instituțiile culturale din județele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a subliniat că această măsură are rolul de a sprijini viața culturală la nivel local și de a asigura continuitatea activităților artistice. Oficialul a explicat că sprijinul financiar este destinat instituțiilor de spectacole care depind de bugetele locale și care nu primesc alocări directe de la Guvern prin Ministerul Culturii.

„Sprijinim financiar viaţa culturală a comunităţilor locale, acele instituţii publice de spectacole, cum ar fi teatrele, operele, filarmonicile, teatrele de păpuşi şi centrele culturale, din subordinea autorităţilor publice locale şi judeţene, care nu beneficiază de finanţare de la Guvern prin Ministerul Culturii”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Acesta a adăugat că fondurile au fost distribuite conform cererilor transmise către minister până la termenul stabilit prin lege. Unitățile administrativ-teritoriale care au solicitat sprijinul financiar sunt cele în subordinea cărora funcționează instituțiile de spectacole vizate de alocare.

Ministerul precizează că aceste sume vor acoperi nevoile de funcționare ale instituțiilor culturale, inclusiv cheltuielile de întreținere, plata personalului și costurile pentru organizarea evenimentelor artistice.

Măsura adoptată joi reprezintă cea de-a doua etapă de sprijin financiar acordată instituțiilor de cultură în acest an. În luna iulie, Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, a virat deja 231 de milioane de lei către aceleași categorii de instituții.

Astfel, valoarea totală a fondurilor alocate sectorului cultural local în 2025 depășește 399 de milioane de lei. Ministerul Dezvoltării consideră că aceste finanțări contribuie la menținerea activităților artistice și la accesul publicului din toate regiunile țării la evenimente culturale.

Prin această nouă alocare, autoritățile urmăresc echilibrarea nivelului de sprijin între instituțiile culturale din diferite județe și consolidarea rolului acestora în comunitate. Guvernul afirmă că astfel de măsuri sunt esențiale pentru păstrarea diversității culturale și susținerea profesioniștilor din domeniu.