Potrivit documentului pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor, valoarea maximă lunară a tichetelor culturale va fi de 240 de lei, iar valoarea maximă acordată ocazional, pentru evenimente, va ajunge la 470 de lei.

Noua valoare propusă pentru semestrul al doilea al anului 2025 reprezintă o majorare de 20 de lei față de perioada anterioară, când tichetele culturale aveau o valoare maximă de 220 de lei pe lună, respectiv 450 de lei pentru evenimente. Proiectul prevede că aceste sume vor fi valabile și pentru primele două luni ale semestrului I din 2026, adică pentru februarie și martie.

Tichetele culturale sunt acordate angajaților în baza unor reglementări speciale și au avantajul scutirii de la plata contribuțiilor sociale. Astfel, sumele oferite sub formă de tichete culturale nu sunt supuse contribuțiilor pentru pensii (CAS – 25%) și nici celor pentru asigurările sociale datorate de angajatori (CAM – 22,25%). În schimb, se aplică o taxă de 10% pentru asigurarea de sănătate (CASS) și un impozit pe venit de 10%, reținute din venitul angajatului.

Pe lângă beneficiile pentru salariați, sistemul oferă avantaje și pentru angajatori. Contravaloarea tichetelor culturale acordate poate fi dedusă integral din impozitul pe profit, în limita a 5% din totalul cheltuielilor sociale cu salariile personalului. Această deductibilitate reprezintă un stimulent fiscal important pentru companiile care aleg să sprijine accesul angajaților la activități culturale.

Potrivit datelor obținute de Termene, în anul 2024 valoarea totală a tichetelor culturale acordate la nivel național a fost de aproximativ 20 de milioane de lei, echivalentul a patru milioane de euro. În 2022, suma totală a tichetelor culturale s-a ridicat la peste 11,6 milioane de lei, iar în 2021 valoarea acestora a fost de 9,46 milioane de lei. Mai puțin de 20.000 de angajați au beneficiat de tichetele culturale în 2024.

Tichetele culturale pot fi folosite pentru decontarea abonamentelor și biletelor la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, inclusiv parcuri tematice destinate copiilor. De asemenea, pot fi utilizate pentru cumpărarea de cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme, indiferent de formatul acestora.

Sistemul tichetelor culturale este reglementat prin Legea nr. 165/2018, care stabilește categoriile de entități ce pot acorda aceste beneficii. Pot beneficia de acest sistem instituțiile publice centrale și locale reglementate prin Legea nr. 500/2002 și Legea nr. 273/2006, operatorii economici prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 și Legea nr. 47/2014, regiile autonome, societățile și companiile naționale, indiferent de forma juridică sau de proprietate, instituțiile financiare și de credit, organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică. De asemenea, pot oferi tichete culturale și organizațiile nonprofit sau orice altă entitate cu statut legal de persoană juridică înființată conform legislației române.