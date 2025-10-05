Potrivit datelor transmise de autorități, de la începutul anului 2025, în România au fost rănite peste 1.600 de persoane în accidente care au implicat trotinete electrice. Șapte dintre acestea au murit.

Specialiștii pun aceste cifre pe seama lipsei de reglementări clare și a comportamentului imprudent al unor utilizatori. În marile orașe, trotinetele sunt folosite intens pentru deplasări rapide, dar deseori fără echipament de protecție și în afara regulilor de circulație.

Reprezentanții ASF au confirmat, într-un răspuns pentru Digi24, că ideea introducerii RCA-ului pentru trotinete nu este una nouă, ci derivă dintr-o directivă europeană care trebuie aplicată în toate statele Uniunii Europene.

Directiva 2021/2118/CE, adoptată acum aproape doi ani, extinde sfera de aplicare a asigurării RCA la anumite vehicule ușoare, printre care trotinetele și bicicletele electrice, dacă acestea ating anumite limite tehnice de greutate și viteză.

ASF arată că România are obligația de a transpune această directivă în legislația națională, dar procesul este încă în curs. În prezent, un proiect legislativ privind asigurarea trotinetelor se află în analiză la Camera Deputaților.

Expertul Titi Aur a propus ca asigurarea de răspundere civilă pentru trotinete să fie emisă pe numele persoanei care le utilizează, nu pe vehicul. Astfel, polița ar putea fi majorată în caz de accident, similar sistemului de bonus-malus aplicat șoferilor auto.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat recent că viitoarea lege ar urma să stabilească praguri tehnice clare pentru stabilirea obligației de asigurare. Trotinetele care ating viteze mai mari de 25 km/h sau cântăresc peste 25 de kilograme ar fi incluse în categoria vehiculelor care trebuie să aibă RCA.

„Aceste praguri urmăresc să diferențieze între mijloacele de mobilitate cu risc redus și cele care, prin caracteristicile lor, pot produce accidente cu consecințe mai grave”, a declarat șeful ASF.

În timp ce alte state din Uniunea Europeană au introdus deja forme de asigurare obligatorie pentru trotinete electrice, România nu a modificat încă legislația. Directiva europeană impune ca toate vehiculele capabile să atingă o anumită viteză să fie acoperite de o asigurare RCA, indiferent de tipul lor.