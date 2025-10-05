Fostul președinte Traian Băsescu a povestit că a fost profund impresionat de un reportaj care prezenta situația unei fetițe sărace din România. Copila fusese întrebată ce face atunci când îi este foame, iar răspunsul ei l-a tulburat complet pe Băsescu.

El a spus că, deși a încercat să nu se uite la acea emisiune, imaginea fetiței i-a rămas întipărită în minte și l-a făcut să izbucnească în plâns.

Fostul șef al statului a descris momentul ca fiind „groaznic” și a recunoscut că poveștile copiilor care se confruntă cu foamea ar trebui să zguduie întreaga societate.

„Nu vreau să spun… am încercat într-o seară să nu mă uit la dumneavoastră. Arătați o fetiță care era întrebată: «Ce faci când îți e foame?» – «Mă joc ca să uit de foame.» Te… e groaznic”, a spus Băsescu la Realitatea Plus. „Vă văd cu lacrimi în ochi…”, se poate auzi apoi cum îi răspunde moderatoarea emisiunii.

În cadrul aceluiași interviu, Traian Băsescu a fost întrebat dacă este normal ca România să trimită fonduri către Republica Moldova și Ucraina în timp ce propriile probleme sociale rămân nerezolvate. El a spus că o astfel de situație nu este normală, dar că decizia de a ajuta statele vecine nu a fost luată din plăcere, ci din constrângeri economice și politice.

Fostul președinte a explicat că statul român va trebui să restituie acei bani „imediat ce se va putea”, avertizând că o eventuală incapacitate de plată ar afecta toată populația.

„Nu-i normal, dar sunt convins că nu a făcut-o cu plăcere. Sunt convins că și-a făcut socotelile, s-a uitat la ultimul bănuț. Nu-i normal și vor trebui date înapoi foarte rapid, imediat ce se poate. (…) Dacă intrăm în incapacitate de plată, o să fim flămânzi toți”, a spus el.

Băsescu a vorbit și despre dilemele dramatice cu care se confruntă liderii politici în perioadele de criză economică. El a spus că măsurile de austeritate sunt dureroase, dar uneori inevitabile, subliniind că niciun politician nu își dorește să ia decizii care aduc suferință populației.

Fostul președinte a arătat că este preferabil ca statul să gestioneze cu grijă finanțele decât să riște intrarea în incapacitate de plată, o situație care ar afecta întreaga țară.

„Nu vreau să par cinic, dar să nu ajungi în situația omului politic care trebuie să hotărască să ia asemenea măsuri sau să împingă țara în riscul de a intra în incapacitate de plată”, a conchis fostul președinte.

Potrivit datelor Eurostat, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește tinerii NEET (Not in Employment, Education or Training). 19,4% dintre persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani nu urmează nicio formă de educație și nu au un loc de muncă, procent aproape dublu față de media europeană de 11%.

Obiectivul Uniunii Europene este reducerea acestui indicator sub pragul de 9% până în 2030, însă decalajul României față de statele din nordul și vestul continentului rămâne uriaș. În Olanda, rata NEET este de doar 4,9%, în Suedia 6,3%, în timp ce în Italia, Grecia și Bulgaria valorile depășesc 12%.