Jurnalistul Dan Andronic a comentat într-un clip publicat pe TikTok gafele de protocol ale președintelui Nicușor Dan. El a explicat că, lucrând cu Traian Băsescu, a văzut cum un președinte știe să se comporte în astfel de situații chiar dacă nu e obsedat de reguli, și că există un serviciu de protocol care ar trebui să-l învețe pe Nicușor Dan ce să facă.

Dan Andronic a subliniat că problema nu e că oamenii de la protocol nu-și fac treaba, ci că Nicușor Dan pare să nu vrea să învețe și să ignore aceste reguli.

”Dar hai să vorbim și despre Nicușor Dan și despre gafele lui de protocol. Da, sunt halucinante. Eu nu știu ce se întâmplă acolo, nu-mi dau seama. Am lucrat cu un președinte al României, cu Traian Băsescu, și am văzut ce înseamnă protocolul, iar Traian Băsescu nu era un personaj care să se încurce prea mult în reguli de protocol, dar știa exact cum să se comporte în situații de tipul ăsta. Poate că avea și mai multă experiență decât Nicușor Dan atunci când a ajuns președintele României, dar chiar și așa există un serviciu de protocol și diplomație la președinție care ar trebui să-l învețe pe Nicușor Dan exact ce să facă. Singur explicație nu e că nu-și fac oamenii ăia treaba, ci pur și simplu că el nu vrea, că pur și simplu ignoră și nu poți obliga un președinte să fie altfel decât vrea el”, spune acesta.

Cunoscutul jurnalist a făcut comparație și cu Klaus Iohannis, care era foarte atent la protocol, menționând exemplul cu paltonul și punctualitatea obsesivă, pentru a evidenția diferențele de comportament.

Dan Andronic a spus că Nicușor Dan se comportă ca un copil confuz, care nu știe cum să reacționeze în situații oficiale, și că aceste lucruri se învață, dar trebuie să existe dorința de a învăța.

El a subliniat că, în calitate de președinte, aceste comportamente nu sunt opționale, ci fac parte din modul în care reprezinți România și că nu poți să te comporți neadecvat într-o astfel de poziție.

”Acuma, vi l-am dat de exemplu pe Traian Băsescu, dar uitați-vă și la Klaus Iohannis care era chiar obsedat de protocol. Țineți minte celebra scenă cu paltonul aruncat? Că n-a venit nimeni să i-l ia înainte să urce în mașină. Deci acolo avem un alt tip de comportament în care era un protocol, întotdeauna era excesiv. Despre Klaus Iohannis se spunea că dacă îți dădea întâlnire, încă de pe vremea în care era primar, la 09:55, chiar dacă n-avea nimic de făcut și tu ajungeai mai devreme, stătea în birou până la 09:55 când ieșea și te invita. Deci era foarte strict. Nicușor Dan este genul care se comportă ca un copil într-un magazin cu jucării; aleargă de la una la alta, nu știe ce să facă, nu știe ce să facă cu mâinile, nu știe cum să salute garda de onoare. Astea sunt lucruri pe care le înveți, nu te naști cu ele, problema e să vrei să le înveți. Iar el pare că nu vrea să le învețe, pare că nu-l interesează pentru că nu este ironizat de ieri, de azi. Ce nu înțelege el este că aici nu e vorba despre Nicușor Dan, ci este vorba despre președintele României. Nu este vorba despre capacitatea lui de a se comporta în situații oficiale, ci de modul în care reprezinți România în situații oficiale. Astea sunt lucruri pe care ești obligat să le faci în calitate de președinte al României. Nu e opțional, nu e dacă îți place, dacă nu-ți place, că dacă nu-ți place, stai acasă. Dacă nu-ți place, nu candidezi, dar nu poți reprezenta România și să te comporți ca un hamster într-o cutie de carton, căutând o gaură să iasă”, a continuat acesta.

În final, Dan Andronic a spus că, deși îl apreciază pe Nicușor Dan pentru modul corect în care vorbește limba română și pentru capacitatea lui de a învăța, critica legată de comportamentul său în contexte oficiale este justificată.