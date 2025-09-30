Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat marți, într-un interviu acordat Euronews, că decizia de a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026 are în principal o valoare simbolică.

Decizia Guvernului ar reprezenta mai degrabă un semnal politic transmis populației decât o măsură cu impact economic major, consideră liderul de la Cotroceni.

Nicușor Dan a explicat că în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare au existat opinii diferite, însă nu a fost vorba de un subiect considerat esențial.

În opinia sa, plafonarea se referă la un număr limitat de produse de bază, iar eliminarea măsurii ar fi generat creșteri de prețuri doar pentru acele articole. Totuși, a subliniat că, într-un coș obișnuit de consum, efectul global asupra prețurilor ar fi fost redus, deoarece marii retaileri ar fi ajustat ofertele pentru a menține echilibrul.

Nicușor Dan a arătat că decizia coaliției a avut ca scop principal transmiterea către cetățeni a mesajului că autoritățile sunt preocupate de dificultățile economice cu care se confruntă populația, în special în perioada iernii.

„A fost o discuție în coaliție, partidele au avut poziții diferite, dar n-aș spune că a fost un subiect așa de mare. (…) Mai degrabă, a fost… e o plafonare care vizează un număr de produse de bază. Evident, dacă această plafonare ar fi dispărut, la acele produse de bază am fi văzut niște creșteri de prețuri. Pe de altă parte, într-un coș comun, că oamenii nu cumpără numai acele produse, și atunci sunt niște ajustări pe care marii vânzători le fac și un efect global nu s-ar fi simțit. În opinia mea, această discuție a fost un semnal pe care coaliția l-a dat către români, în sensul că ne interesează dificultățile pe care le întâmpinați și iarna aceasta rămânem cu plafonul. Economic, probabil că n-ar fi avut în ansamblu mare efect”, a indicat președintele României.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că măsura nu a fost propusă direct de el.

Șeful statului a recunoscut că a participat la o discuție în care partidele din coaliție nu ajunseseră încă la un numitor comun, însă ulterior, totul s-a rezolvat între ele, fără vreo altă intervenție a președintelui.

„Nu, nu (nu am propus eu – n.red.). Am participat la o discuție unde pozițiile erau încă diferite, dar partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta”, a afirmat șeful statului.

Reamintim că miercurea trecută, pe 24 septembrie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită cu încă 6 luni.

Șeful Guvernului a ținut să puncteze că nu este o persoană inflexibilă, așa cum au încercat mulți să-l portretizeze, ci doar a încercat să ia o decizie în acest caz după o analiză serioasă, nu doar să fie o hotărâre populistă.

„Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare şi în şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu 6 luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuţiilor din coaliţie, dar şi pe baza discuţiilor cu reţelele de magazine şi cu producători. Deşi s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, aşa cum se vede şi în acest aspect, am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervenţiile în piaţă nu sunt, pe fond, soluţia pentru o scădere reală a preţurilor. Soluţiile înseamnă să avem mai multe producţie, este foarte important acest lucru, să ne creştem producţia şi procesarea produselor agroalimentare, pentru că trebuie să recunoaştem că am valorificat puţin potenţialul agricol al României”, a afirmat Ilie Bolojan.