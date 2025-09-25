Guvernul a aprobat astăzi, în ședința de la Palatul Victoria de la ora 10:00, proiectul de ordonanță de urgență prin care se prelungește cu încă șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, până la 31 martie 2026.

Documentul modifică articolul 8 din Ordonanța de Urgență nr. 67/2023, act normativ ce stabilește o măsură temporară pentru limitarea creșterii accelerate a prețurilor la anumite produse agricole și alimentare.

Prin această ordonanță „nu se fixează prețul final al produselor”.

„OUG 67/2023 plafonează adaosurile comerciale (de ex. max. 5% cumulat pe lanțul de distribuție, max. 20% pentru retail). Asta înseamnă că prețul final rămâne rezultatul interacțiunii dintre costul real și adaosul permis. Comercianții și producătorii păstrează libertatea de a vinde sub plafon sau de a aplica promoții. Nu există obligații privind volumele puse la vânzare”, se arată în actul normativ.

Actuala prevedere referitoare la plafonarea adaosului comercial este valabilă până la 30 septembrie și ar fi încetat la acea dată fără această prelungire.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Executivul va aproba joi prelungirea cu șase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. El a precizat că hotărârile economice trebuie fundamentate pe analize și nu pe inițiative populiste, în contextul în care subiectul a generat tensiuni în coaliția de guvernare, iar social-democrații au solicitat constant menținerea acestei măsuri.

Pâine albă simplă, 300–500 g, fără specialități

Lapte de vacă de consum, 1 l, 1,5% grăsime (exclus UHT)

Brânză telemea de vacă, vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, maximum 200 g

Făină albă de grâu „000”, până la 1 kg

Mălai, până la 1 kg

Ouă de găină, calibrul M

Ulei de floarea-soarelui, până la 2 l

Carne proaspătă de pui

Carne proaspătă de porc

Legume proaspete, vrac

Fructe proaspete, vrac

Cartofi albi proaspeți, vrac

Zahăr alb tos, până la 1 kg

Smântână, 12% grăsime

Unt, până la 250 g

Magiun, până la 350 g

În același cadru, premierul a prezentat direcțiile celui de-al treilea pachet de măsuri. Acestea vizează reducerea aparatului din administrația centrală și a serviciilor deconcentrate.

„ Este nevoie să introducem în pachetul 3 de măsuri reguli de reducere a aparatului din administrația centrală, din serviciile deconcentrate, de comasare și fuziuni ale unor instituții. De asemenea, vom avea în vedere clarificări privind vârsta de pensionare, eliminarea posibilității de pensionări anticipate, reducerea perioadei de șomaj, precum și susținerea unor proiecte de dezvoltare economică”, a declarat Ilie Bolojan.

Totodată, Guvernul are în vedere clarificări legate de vârsta de pensionare, eliminarea pensionărilor anticipate și scurtarea perioadei de șomaj.

Tot în cursul zilei de miercuri, premierul a vorbit despre rectificarea bugetară care urmează să fie lansată în consultare publică cel târziu vineri.

„Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu vineri dimineaţa va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării, rectificarea de buget”, a explicat șeful Executivului.

Documentul va asigura plățile curente, suplimentări pentru asistență socială și fonduri pentru investiții. Bolojan a precizat că România a semnat contracte de aproape 40 de miliarde de euro prin programele europene, ceea ce generează o presiune semnificativă pe bugetul național.