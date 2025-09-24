În ultimele două săptămâni, în coaliția de guvernare au existat tensiuni majore legate de prelungirea măsurii privind plafonarea adaosului comercial la produsele de bază. Aseară, liderii coaliției au ajuns la un acord, iar astăzi Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică proiectul de OUG, care va fi adopta în ședința de Guvern de la finalul acestei săptămâni.

Potrivit draftului ordonanței, plafonarea adaosului la produsele de bază va fi prelungită cu 6 luni.

Ordonanța de Urgență trebuie adoptată cât mai curând, deoarece la data de 1 octombrie expiră termenul prevăzut în OUG 67/2003.

Ca urmare a acestei decizii, echipa Capital.ro l-a contactat pe Dragoș Vasile Frumosu, lider sindical român, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul industriei alimentare. În prezent, el ocupă funcția de președinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA)

Dragoș Vasile Frumosu a declarat că, din perspectiva sa, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază nu reprezintă o soluție eficientă. Potrivit acestuia, măsura a avut efecte limitate atât asupra accesibilității produselor pentru românii care au nevoie de prețuri mai mici, cât și asupra producătorilor, indiferent de mărimea sau tipul acestora.

El a observat că pe piață au apărut modificări: dimensiuni diferite ale produselor, denumiri schimbate și ajustări ale ambalajelor. De exemplu, pâinea albă de 300 g a fost înlocuită cu variante cu semințe, laptele de 1,5 litri a fost înlocuit cu sticle de 1 sau 1,8 litri, iar ouăle au ajuns în caserole mai mici.

De asemenea, Frumosu a subliniat că pierderile generate nu au fost suportate exclusiv de comercianți, ci s-au reglat prin creșteri la alte produse alimentare. Astfel, dacă un anumit produs a avut preț plafonat, alte produse din aceeași categorie, precum brânza, untul, cașcavalul sau carnea de porc, au înregistrat majorări.

Dragoș Vasile Frumosu a declarat că avantajele plafonării adaosului comercial nu sunt semnificative pentru români, în contextul scăderii puterii de cumpărare. El a subliniat că măsura afectează în primul rând producătorii și că ar fi fost necesar ca aceasta să fie discutată cu cei din domeniu.

Frumosu avertizează că, pe fondul situației din marile rețele comerciale, măsura poate conduce la creșterea importurilor mai ieftine, reducerea producției firmelor mari, închiderea celor mici, pierderea locurilor de muncă și creșterea șomajului în industria alimentară, ceea ce ar putea determina și mai multe plecări din țară.

,,Avantajele nu le văd foarte mari pentru români, care și așa au buzunarul din ce în ce mai gol, sau spus mai corect, puterea de cumpărare din ce în ce mai scăzută. Măsura lovește mult în producători. Era normal și logic, chiar dacă politic, de către un partid sau mai multe partide susținută această măsură, era normal ca ea să fie discutată cu cei care produc și lucrează în domeniu. Din punctul meu de vedere, o astfel de măsură pe fondul a ceea ce se întâmplă în marile rețele comerciale, nu face decât să pierdem foarte mult la raft, de să găsim din ce în ce mai multe produse alimentare din import la raft. Dacă până acum o lună-două aveam 70%, probabil că procentul ăsta va crește din ce în ce mai mult în perioadea următoare. Vom avea produse din import poate mai ieftine decât produsele românești. Acest lucru va conduce la închiderea multor societăți mici, care nu vor rezista impactului. Societățile mari își vor reduce producția având în vedere că vor scădea vânzările pe fondul puterii de cumpărare scăzute și aceea ce spuneam puțin mai devreme. Va crește numărul șomerilor, vor rămâne cu mai puțin angajați în industria alimentară, mai ales că duce în lipsă. Dar de acum încolo va fi probabil o lipsă și mai mare și foarte mulți vor continua să plece din țară.”

Dragoș Vasile Frumosu a subliniat că este esențial să existe dialog cu fiecare sector din agricultură și industria alimentară, pentru a înțelege problemele și a dezvolta programe pe termen mediu și lung. Potrivit acestuia, aceste programe ar trebui să fie agreate de întreaga clasă politică, cu termene și finanțări clare, astfel încât investițiile să poată fi recuperate în câțiva ani.