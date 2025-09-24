Premierul Ilie Bolojan a precizat că măsura a fost adoptată pe baza discuțiilor din Coaliția de guvernare, dar și în urma consultărilor cu marile rețele de magazine și producători. Premierul a subliniat că proiectul va fi pe ordinea de zi a ședinței de guvern și că obiectivul este protejarea consumatorilor și stabilizarea prețurilor la alimentele de bază.

„Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare şi în şedinţa de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi şi se va prelungi cu 6 luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuţiilor din coaliţie, dar şi pe baza discuţiilor cu reţelele de magazine şi cu producători”, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a declarat că, deși s-a încercat portretizarea sa ca un om inflexibil, a demonstrat deschidere la argumente. El a subliniat însă că deciziile trebuie luate pe baza unor analize serioase și nu pe considerente populiste.

Potrivit premierului, intervențiile directe în piață nu reprezintă soluția pe termen lung, ci creșterea producției și a capacității de procesare în sectorul agroalimentar.

„Deşi s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, aşa cum se vede şi în acest aspect, am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervenţiile în piaţă nu sunt, pe fond, soluţia pentru o scădere reală a preţurilor. Soluţiile înseamnă să avem mai multe producţie, este foarte important acest lucru, să ne creştem producţia şi procesarea produselor agroalimentare, pentru că trebuie să recunoaştem că am valorificat puţin potenţialul agricol al României”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a explicat că un alt obiectiv discutat cu marile rețele de magazine este susținerea exporturilor românești. Acesta a menționat că, așa cum pe piața din România ajung produse internaționale, la fel campionii locali competitivi trebuie sprijiniți pentru a intra pe piețele din regiune.

Premierul a adăugat că intenționează să invite companii mari, care dețin branduri prezente deja pe piața românească, să își deschidă fabrici și în România. Astfel, se vor crea locuri de muncă și se vor aduce câștiguri suplimentare pentru economia națională.