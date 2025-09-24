Magistraţii au stabilit, totodată, că aceasta se afla în stare de incompatibilitate, apreciind în mod expres că soluţionarea de natură civilă în legătură cu Dan Voiculescu a fost nelegală.

În motivarea deciziei, instanţa reţine că judecătoarea avea un contract remunerat cu Ministerul Agriculturii, instituţie care figura ca parte în dosar, iar ulterior a formulat o cerere de intervenţie într-un proces civil în care apăreau aceleaşi părţi. Aceste împrejurări au fost considerate de magistraţi ca relevând o conduită abuzivă, contrară legii, imparţialităţii şi regulilor statului de drept, conduită care a compromis grav dreptul la un proces echitabil.

Elena Udrea a comentat decizia ÎCCJ şi a susţinut că dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat face parte dintr-o strategie orchestratã de ceea ce ea numeşte statul paralel, aflat la conducere de Florian Coldea, care ar fi controlat Justiţia. Conform Elenei Udrea, scopul urmărit prin această strategie a fost lovirea postului Antena 3.

„(n.red. A fost o) strategie a statului paralel, condus de Florian Coldea”, a spus Udrea la Antena 3.

Fostul ministru a vorbit și despre posibilitatea ca judecătoarea să fi acţionat de una singură. Astfel, Udrea a susținut că decizia instanţei demonstrează că aceasta nu a acţionat independent. Ea a afirmat că judecătoarea a fost adusă în dosar şi nu a venit singură, susţinând că a existat un plan al statului paralel.

În opinia sa, pe lângă ceea ce a numit decimarea clasei politice, a fost declanşată o luptă împotriva unor televiziuni: Realitatea TV a fost, potrivit ei, scoasă din joc şi divizată între Realitatea de azi şi RTV, iar pentru Antena 3 s-a folosit dosarul Telepatia în vederea lovirii postului. Udrea a calificat această strategie drept un plan aparţinând statului paralel şi a susţinut că cei care controlau Justiţia făceau parte din acel grup condus de Florian Coldea.

„Rezultă şi din această decizie că dânsa n-a făcut de capul ei. E clar că n-a făcut-o singură, pentru că a fost adusă în dosar, n-a venit singură. Dar aceasta a fost o strategie pe care statul paralel a avut-o de atunci. Pe lângă decimarea clasei politice, a început o luptă cu televiziunile. Realitatea TV a fost scoasă din joc, împărţită între Realitatea de azi şi RTV, iar la Antena 3 soluţia care s-a găsit a fost să se meargă pe acest dosar, pentru a se lovi în Antena 3. A fost un plan. (…) Strategia a aparținut statului paralel. Cei care controlau Justiţia au fost cei din statul paralel condus de Florian Coldea”, a mai spus Udrea.