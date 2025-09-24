Premierul Ilie Bolojan a subliniat miercuri că impactul unei reduceri de 10% a cheltuielilor în administrația locală nu va fi uniform.

Unele primării și consilii județene, gestionându-și eficient bugetele, nu vor necesita ajustări, în timp ce altele depășesc limitele stabilite.

Bolojan a punctat că aceste tăieri sunt esențiale pentru finalizarea reformei și pentru corectarea inechităților existente.

„Acest pachet nu a intrat în ultima asumare de răspundere, e mult mai important și crește eficiența administrației locale, sprijină descentralizarea și autonomia locală. Fără reducerea de cheltuieli această reformă e incompletă. Avem două tipuri de cheltuieli, unele structurale care se fac an de an și cei 130.000 de angajați din administrație, din aparatele proprii, pentru că mai sunt alte structuri de protecție socială, etc, indiferent dacă au norma încărcat, salariile trebuie asigurate. Reducerea acestei cheltuieli e vitală pentru a avea o administrație mai eficientă, pentru a corecta inechitățile. Dacă s-ar aplica o reducere de 10%, am constata că sunt primării și consilii județene care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă nicio reducere, dar sunt alte autorități care depășesc aceste limite și eu cred că trebuie o reducere a cheltuielilor structurale”, a declarat Bolojan.

Premierul atrage atenția că, fără o diminuare considerabilă a cheltuielilor, guvernul nu ar reuși să asigure finanțarea proiectelor din PNRR și Anghel Saligny. Reforma bugetară devine astfel indispensabilă pentru viabilitatea investițiilor planificate.

„Gândiți-vă că în condițiile în care reducem cheltuieli, iluminatul public sau încălzirea școlilor, ar însemna că perturbăm cheltuieli de bază, dar lăsăm 5 angajați să huzurească în continuare. Nu poți să promiți autonomie locală pe banii cetățenilor. Fără o reducere care să însemne cel puțin 2 miliarde lei e imposibil ca guvernele, indiferent care sunt ele, să acopere supracontractarea pe PNRR sau creșterile de miliarde pe Anghel Saligny care sunt contractate în continuare”, adaugă el.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri că reducerea subvențiilor pentru partide face parte dintr-un efort național la care ar trebui să contribuie toți actorii politici, fără a reprezenta, în opinia sa, o tragedie. În privința cuantumului reducerii, acesta va fi clarificat în propunerea de rectificare bugetară, ce urmează să fie făcută publică cel târziu vineri.

”Din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să fie parte la acest efort naţional, inclusiv partidele politice. Şi dacă se propune, de exemplu, o reducere de 10% a posturilor în administraţie, cel puţin în cea locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica şi partidelor politice. Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a spus premierul, într-o conferinţă de presă, dacă vor tăiate subvenţiile partidelor.

Întrebat despre includerea reducerii subvențiilor în rectificarea bugetară, Bolojan a explicat că detaliile vor fi clarificate odată cu publicarea proiectului de rectificare, precizând că informațiile exacte vor fi disponibile cel târziu vineri.

Pe 15 septembrie, angajații Guvernului s-au alăturat sindicatelor în Piața Victoriei, suspendând temporar activitatea pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile de austeritate adoptate de Executivul condus de Ilie Bolojan.

La trei zile după protest, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, a solicitat liderului sindical Noni Iordache să furnizeze lista participanților, pentru a putea deduce din salariile acestora echivalentul orelor neprestate.