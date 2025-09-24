Carburantul reprezintă un element esențial în viața cotidiană a consumatorilor și în funcționarea economiei, fiind folosit atât pentru transportul personal, cât și pentru livrarea de bunuri și servicii. Prețurile la benzină și motorină sunt determinate de mai mulți factori interdependenți: cotațiile internaționale ale țițeiului, costurile de rafinare și transport, politicile fiscale aplicate în fiecare țară și cererea sezonieră.

Diferențele între țări reflectă nu doar costurile efective ale petrolului, ci și modul în care fiecare guvern gestionează fiscalitatea și reglementarea pieței energetice.

În România, pe 22 septembrie 2025, un litru de benzină costa 7,56 lei, iar motorina 7,76 lei. După trei scumpiri consecutive de câte 4 bani fiecare, un plin de 50 de litri de benzină ajunge la 378 de lei, iar unul de motorină la 382 de lei. Comparativ cu începutul lunii, aceasta reprezintă o creștere medie de aproximativ 6 lei pentru un plin. Cei mai afectați sunt șoferii care folosesc zilnic mașina, dar și firmele care depind de transport pentru bunuri sau servicii.

Această creștere are efect direct asupra bugetului gospodăriilor și asupra prețurilor finale ale produselor transportate. Politica fiscală internă joacă un rol esențial.

România aplică accize majorate la combustibili și TVA standard de 21%, ceea ce crește prețul final la pompă. În plus, costurile logistice și cele de rafinare contribuie semnificativ la nivelul prețurilor, explicând de ce acestea rămân ridicate chiar și atunci când cotațiile internaționale ale petrolului scad.

Pe 22 septembrie 2025, prețurile la benzină în România sunt printre cele mai ridicate din Europa, în ciuda faptului că nu ocupă primul loc la nivelul UE. Un litru de benzină standard costă 7,56 lei, poziționând România pe locul 12 în Europa. Aceasta reflectă atât politica fiscală internă, cât și taxele și accizele impuse carburanților.

În comparație, alte țări europene au prețuri mai scăzute sau ușor mai mari, influențate de costurile locale, accize și politica energetică:

Bulgaria: 6,69 lei/litru – mai ieftin decât în România, datorită unor accize mai mici și a prețurilor locale mai scăzute la distribuție.

Polonia: 6,80 lei/litru – o țară cu prețuri similare în regiune, dar cu o putere de cumpărare diferită pentru populație.

Spania: 6,85 lei/litru – preț mai redus datorită reglementărilor fiscale și a unei piețe de carburanți competitive.

Cipru: 6,92 lei/litru – un exemplu de stat insular cu prețuri moderate pentru benzină.

Luxemburg: 7,05 lei/litru – aproape de nivelul României, dar cu un venit mediu mult mai ridicat, ceea ce atenuează impactul prețului.

Suedia: 7,18 lei/litru – mai scump decât România, din cauza taxelor ecologice ridicate.

Austria: 7,36 lei/litru – similar cu România pentru benzina standard, cu diferențe determinate de politica fiscală.

Germania: 7,61 lei/litru – mai scump decât România, din cauza accizelor mari și a taxelor ecologice.

Această comparație arată cum poziționarea României pe piața europeană nu este deloc favorabilă pentru consumatori, în special când se iau în calcul venitul mediu și puterea de cumpărare. Nivelul ridicat al accizelor și taxelor interne face ca benzina și motorina să fie relativ scumpe comparativ cu țările vecine.

În România, motorina standard costă 7,76 lei/litru la 22 septembrie 2025, plasând țara pe locul 17 în UE. Aceasta arată că, deși prețul global al țițeiului a scăzut ușor, politicile fiscale interne și accizele ridicate mențin costurile pentru consumatori la un nivel ridicat.

Comparativ cu alte țări europene, diferențele sunt semnificative:

Austria: 7,40 lei/litru – mai ieftin decât România, reflectând un nivel moderat al taxelor pentru combustibili.

Germania: 7,61 lei/litru – puțin mai ieftin decât România, dar cu taxe ecologice suplimentare pentru motorină.

Bulgaria: 6,87 lei/litru – una dintre cele mai accesibile țări pentru motorină, datorită accizelor scăzute.

Polonia: 7,23 lei/litru – mai ieftin, deși ușor peste media din regiune, cu taxe moderate și costuri logistice eficiente.

Cipru: 7,02 lei/litru – preț redus comparativ cu România, fiind determinat de reglementările fiscale locale.

Suedia: 7,57 lei/litru – similar cu România, dar cu taxe ecologice ridicate ce susțin politica de mediu.

Italia: 8,29 lei/litru – mult mai scump decât România, în principal datorită taxelor mari pe combustibili.

Franța: 8,11 lei/litru – mai scump decât România, inclusiv din cauza taxelor ecologice și a accizelor.

Această comparație arată că poziția României la nivel european nu este favorabilă pentru consumatorii de motorină. Taxele și accizele interne contribuie decisiv la nivelul ridicat al prețurilor, deși prețul de bază al petrolului pe piețele internaționale nu justifică aceste diferențe.

Prețurile carburanților depind de o combinație de factori internaționali și locali. Cotațiile internaționale ale țițeiului influențează prețul de bază, dar accizele, TVA-ul și costurile logistice cresc semnificativ prețul final în fiecare stat.

În România, acciza pe benzină este de 3,93 lei/litru, iar pe motorină de 3,67 lei/litru, ceea ce contribuie direct la poziționarea pe locuri înalte în topul european al prețurilor.

Diferențele dintre țări reflectă și politica guvernelor privind subvențiile și reglementările pieței de carburanți. Țările producătoare de petrol, precum Rusia sau Belarus, au prețuri mult mai mici, iar statele cu venituri mari, dar fără producție internă semnificativă, cum este Suedia sau Irlanda, înregistrează prețuri ridicate.

România se află în categoria statelor cu taxe mari și fără subvenții majore, ceea ce explică de ce prețurile la pompă depășesc media europeană.