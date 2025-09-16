Prețul strugurilor diferă semnificativ în funcție de soi și calitate. În România, strugurii pentru vin roșu, cum ar fi Merlot sau Cabernet Sauvignon, se vând în general între doi și cinci lei pe kilogram pentru producția locală de masă, conform anunțurilor publicate pe OLX și Facebook Marketplace de producători.

Strugurii pentru vin alb, precum Fetească Albă sau Sauvignon Blanc, au prețuri asemănătoare, situându-se între doi și jumătate și cinci lei pe kilogram. Pentru strugurii premium, destinați vinurilor speciale sau cu indicație geografică protejată, prețurile pot ajunge și la zece până la cincisprezece lei pe kilogram. Acești factori sunt influențați de cantitatea recoltată, de costurile de producție și de calitatea recoltei în fiecare an.

Mustul, sucul obținut prin zdrobirea strugurilor, constituie baza vinului și, de asemenea, are prețuri variabile în funcție de calitatea strugurilor și de modul de procesare. Mustul proaspăt, obținut direct din struguri, are un preț mediu de aproximativ șase până la doisprezece lei pe litru pentru producția de masă.

În cazul mustului obținut din struguri premium sau certificați, prețul poate ajunge la cincisprezece până la douăzeci de lei pe litru, datorită gustului mai bogat și a concentrației mai mari de zaharuri, care influențează calitatea vinului final. Mustul poate fi vândut și ambalat pentru consum direct, iar prețul poate fi ușor mai ridicat în comerțul cu amănuntul comparativ cu cel de la producător.

Odată cu începerea sezonului, mai mulți producători au publicat anunțuri pe OLX și Facebook Marketplace. Pe lângă vânzătorii locali, cramele au făcut la rândul lor mai multe oferte pentru doritori. De exemplu, comenzile pentru diferite soiuri produse de Jidvei au fost disponibile până pe 12 septembrie.

„A început sezonul comenzilor pentru mustul de Jidvei. Soiuri disponibile: Fetească Regală cu Muscat Ottonel/Sauvignon Blanc. Preţ: 7 LEI/KG (TVA INCLUS). IMPORTANT: Comenzile sunt deschise până pe 12 septembrie 2025! Distribuția musturilor se va realiza exclusiv în puncte fixe de livrare, exceptând cantitățile de minimum 1000 de kg care vor fi livrate în localitățile vizate, la adresa specificată în fișa de comandă”, arată anunțul publicat de Jidvei.

Mai mulți factori influențează prețurile atât ale strugurilor, cât și ale mustului. În primul rând, soiul de struguri este foarte important, deoarece unele soiuri sunt mai rare și mai valoroase. Zona de cultivare joacă și ea un rol, strugurii din podgorii renumite având prețuri mai mari.

De asemenea, calitatea recoltei, influențată de condițiile meteorologice și de modul de recoltare, determină gustul și cantitatea disponibilă, iar cererea de pe piață poate modifica prețurile, în special în perioadele de consum crescut, cum ar fi sărbătorile sau toamna.

Dincolo de savoarea aparte, mustul reprezintă o sursă bogată de zaharuri naturale, vitamine și antioxidanți, având un rol important atât în energizarea organismului, cât și în menținerea sănătății generale, conform informațiilor publicate de specialiștii de la Medicover.

La nivel nutrițional, 100 de grame de must conțin aproximativ 60-70 de calorii, 15 grame de carbohidrați, dintre care 14 grame sunt zaharuri naturale, 12 miligrame de vitamina C, 120 de miligrame de potasiu, 0,5 grame de proteine și nu conțin grăsimi.

Printre principalele beneficii pentru sănătate se numără susținerea sistemului imunitar datorită conținutului ridicat de vitamina C, care acționează ca un puternic antioxidant. Aceasta contribuie la combaterea radicalilor liberi, protejează organismul împotriva infecțiilor și ajută la reducerea duratei răcelilor. Mustul sprijină și sănătatea inimii prin prezența flavonoidelor și a resveratrolului, substanțe ce reduc inflamațiile, mențin elasticitatea vaselor de sânge și scad riscul de ateroscleroză. Potrivit specialiștilor, consumul moderat de produse obținute din struguri este corelat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare.

Fibrele naturale, mai ales atunci când băutura este consumată împreună cu pulpa sau pielița strugurilor, contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației. Enzimele naturale din struguri îmbunătățesc și procesele digestive.

Mustul are și un efect benefic asupra pielii. Antioxidanții, în special resveratrolul, protejează celulele împotriva daunelor provocate de radicalii liberi. Aceștia pot încetini apariția semnelor îmbătrânirii, precum ridurile sau pierderea elasticității, oferind un aspect mai sănătos și mai luminos tenului. Din punct de vedere energetic, mustul se remarcă prin conținutul de glucoză și fructoză.

Cel mai des întâlnit este mustul proaspăt, nefermentat, care trebuie băut imediat după presarea strugurilor pentru a păstra toate vitaminele și antioxidanții. Există însă și mustul fermentat parțial, cu un gust ușor acidulat și un aport de probiotice naturale. Totodată, mustul poate fi amestecat cu alte sucuri de fructe, precum cele de mere sau pere, pentru un plus de vitamine.

Totuși, există și câteva riscuri și contraindicații. Mustul este o băutură care fermentează rapid, transformându-se parțial în alcool dacă nu este consumat imediat. Din acest motiv, persoanele care evită alcoolul ar trebui să-l consume în primele zile după presare. În cazuri rare, consumul de must poate declanșa reacții alergice la persoanele sensibile la struguri, manifestate prin iritații cutanate, probleme digestive sau dificultăți respiratorii.