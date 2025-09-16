Economistul Adrian Negrescu a reacționat la declarațiile ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a sugerat că scumpirile alimentelor ar fi „speculative” și ar necesita intervenția ANAF.

„Să îi spună cineva domnului Grindeanu că prețurile alimentelor au crescut din cauza majorării taxelor – TVA, accize și altele – și, mai ales, a scumpirii energiei cu 60% în august, nu speculativ, așa cum lasă de înțeles”, a transmis Negrescu.

Economistul a subliniat că este o eroare să se creadă că producătorii și comercianții cresc prețurile „fără motiv, doar ca să sugă sângele poporului”.

„Asta este fie infantilism economic, fie un exercițiu de populism ieftin, specific democrațiilor din lumea a treia”, a punctat acesta.

Negrescu a explicat că, în realitate, „în marea lor majoritate, comercianții și-au redus marja de câștig la minimul posibil pe fondul scăderii puterii de cumpărare, încercând să limiteze creșterile de preț prin diverse promoții”. Potrivit lui, vânzările au scăzut vizibil din cauza inflației, iar ajustările de prețuri sunt un efect direct al costurilor în creștere.

„Sunt lucruri elementare, de manual de economie de liceu, de la care pare că mulți politicieni au lipsit”, a conchis economistul.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să desfășoare controale pentru a verifica dacă adaosurile comerciale aplicate la alimentele de bază respectă plafonul maxim de 20%, iar pe lanțul de distribuție nu depășesc 5%. Acesta atrage atenția că există suspiciuni potrivit cărora unii comercianți ar fi majorat deja prețurile, în condițiile în care măsura plafonării nu va mai fi valabilă de la 1 octombrie.

„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflaţiei şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute şi nu lasă loc la niciun fel de interpretări!”, a scris Sorin Grindeanu, luni, pe Facebook.

Liderul social-democrat a subliniat că unii comercianți ar putea încerca să justifice o eventuală eliminare a plafonării prin majorări nejustificate de prețuri.

„Solicit conducerii ANAF – instituţia responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgenţă acţiuni de control şi să verifice dacă: 1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianţi pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20% 2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanţul de distribuţie se încadrează în maximum 5% 3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianţii au respectat interzicerea refacturării produselor agricole şi alimentare către procesatori precum şi a serviciilor aferente livrării şi comercializării acestor produse”, a precizat Grindeanu.

El consideră că rezultatele acestor controale trebuie centralizate într-un raport care să fie prezentat de urgență coaliției de guvernare.

În weekend, Grindeanu a anunțat că va cere explicații partenerilor de guvernare privind informațiile legate de renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. El a afirmat că această decizie nu a fost discutată în coaliție și că PSD nu poate fi de acord cu o asemenea măsură.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că hotărârea de a nu prelungi plafonarea a fost deja luată în coaliția de guvernare.