Sorin Grindeanu a transmis pe Facebook că, luni, a avut o întrevedere cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, în cadrul căreia au discutat despre pașii prin care România poate grăbi procesul de aderare și despre reformele necesare pentru a asigura echilibru și stabilitate.

„Astăzi (luni – n.r.) am avut o întâlnire importantă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Discuțiile noastre au vizat modul în care România poate accelera procesul de aderare la OCDE și, mai ales, direcțiile de reformă care să aducă echilibru și stabilitate”, scrie pe Facebook Sorin Grindeanu.

Grindeanu a menționat că a subliniat sprijinul ferm al PSD pentru aderarea României la OCDE, accentuând totodată că acest obiectiv trebuie însoțit de reforme echilibrate, menite să protejeze cetățenii și să asigure predictibilitate mediului de afaceri.

Grindeanu a arătat că a salutat faptul că OCDE privește impozitarea progresivă ca pe un instrument corect și modern, aplicat deja în multe state membre, dar și deschiderea organizației față de menținerea unui echilibru social, pentru ca schimbările să aducă beneficii tuturor românilor. El a transmis că mesajul central este acela că România are nevoie de modernizare într-un cadru echitabil, iar PSD va depune toate eforturile pentru ca aderarea la OCDE să fie nu doar un pas formal, ci o oportunitate reală de dezvoltare și de consolidare a poziției țării în rândul economiilor avansate.

„Am apreciat faptul că impozitarea progresivă este considerată de OCDE un instrument corect și modern folosit de multe din statele membre, dar și faptul că OCDE înțelege necesitatea unui echilibru social, astfel încât transformările să fie în beneficiul tuturor românilor. Mesajul este clar: România are nevoie de modernizare, dar într-un cadru just și echitabil. Partidul Social Democrat va face tot ce este posibil pentru ca aderarea la OCDE să nu fie doar un pas formal, ci o șansă reală de dezvoltare și consolidare a rolului nostru în clubul economiilor dezvoltate”, încheie Grindeanu.

România a obținut statutul de stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, iar în luna iunie a aceluiași an a primit Foaia de parcurs care reglementează termenii, condițiile și etapele procesului de aderare.

În prezent, țara noastră se află în faza de evaluare tehnică realizată de comitetele prevăzute în acest document, concentrându-se pe aplicarea recomandărilor prioritare și pe susținerea evaluărilor sectoriale necesare.

OCDE este o organizație interguvernamentală care are ca misiune identificarea, promovarea și evaluarea celor mai eficiente politici publice pentru stimularea creșterii economice, a prosperității și a dezvoltării durabile atât la nivelul statelor membre, cât și pe plan global.