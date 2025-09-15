Doliu în televiziune! A încetat din viață Costică Marciuc
Costică Marciuc, celebru editor de montaj al Televiziunii Române, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, cauza decesului a fost un stop cardiorespirator.
Această veste a fost confirmată de Horia Brenciu, care a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Facebook în memoria celui care a fost mentor și prieten pentru mulți dintre colegii săi.
„A murit Costică Marciuc. A fost editor de montaj, unul dintre profesioniștii de elită ai TVR-ului.
L-am cunoscut în 1993, când, după filmarea pilotului emisiunii Robingo, proaspăta echipă de la redacția Jocuri si Concursuri, în frunte cu Doru Dumitrescu, s-a instalat în PPV 1, la masa de montaj, locul în care Costică era stăpân. Pentru mine au urmat 5 ani de Robingo, duminică de duminică, ani în care, la fiecare vizită în bârlogul lui Costică, mi se dezvăluiau secretele editării, unul câte unul.
Azi, în satul Joița, locul în care se retrăsese de ceva ani era tristețe mare. Omul care era cunoscut de toată lumea i-a părăsit. “Un stop nenorocit”, mi-a spus Ana, fata lui. De la vecina, până la preotul satului, toată lumea avea câte o istorie despre el. Și aveau ce sǎ povestească.
În urma lui rămân piese de teatru, filme de televiziune, nenumarate emisiuni pe care le-a montat, generații de editori de imagine pe care i-a invatat frumoasa meserie care l-a definit. A fost premiat de profesionisti, apreciat de colaboratori si mult iubit de familia lui pe care am cunoscut-o cu multi ani in urma.
Până la 20 ani văzusem emisiuni la televizor, dar acolo, la masa de montaj a lui Costică s-a produs un miracol. El a dat un “in” și un “out” și a scos o bâlbă. Apoi a pus peste ea un insert, adică un cadru de public. Magia montajului are mai bine de 100 ani, dar eu am descoperit-o undeva, pe un culoar al TVR-ului, într-o seară din 1993. Edita… Costica Marciuc!
Și incǎ ceva… De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin. Am rămas în urma cortegiului și am realizat ca al nostru Costică ne-a făcut, amândurora, un “montaj” care se compensa de minune. El edita, săptămânal, 2 emisiuni. La una plângea și își încleșta dinții, iar la cealaltă, râdea și făcea mișto. Una era Robingo, prima emisiune concurs cu licență străină din România. Cealaltă era MEMORIALUL DURERII.
Costică avea doar 68 ani…. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească.”
O viață dedicată artei montajului
Costică Marciuc a fost unul dintre pilonii TVR, lăsând în urmă o carieră impresionantă în montajul de televiziune. A început să colaboreze cu Horia Brenciu încă din 1993, la emisiunea „Robingo”, iar de-a lungul anilor a contribuit la numeroase producții de televiziune, filme și piese de teatru.
Colegii îl descriau ca pe un maestru la butoane, un clasic al meseriei, care a știut să transforme fiecare tăietură într-o artă. Generații de editori au învățat de la el tainele acestei meserii, iar munca sa a fost recunoscută și premiată de profesioniști.
Mesaje de condoleanțe
Tristețea s-a așternut peste satul Joița, locul în care se retrăsese în ultimii ani. De la vecini la preotul satului, toți au avut amintiri și povești despre omul care a influențat întreaga lume a televiziunii românești.
Mesajele de despărțire au venit din partea celor care l-au cunoscut și iubit. Prietenii, colegii și familia îl vor păstra mereu în amintire, ca pe un mentor, un artist și un om care a știut să facă magie în fața ecranelor și în inimile celor din jur.
„Dragul meu Costel,Dumnezeu sa te odihneasca si sa te tina mereu impreuna cu fratele tau, in Lumina Lui. Doi profesionisti:in radio Alecu Marciuc, in televiziune Costica Marciuc .Doi frati care s-au iubit mult si azi, dupa 3 ani,se intalnesc acolo, „la hotare posibilului”, in lumea de dincolo in care amandoi credeau.Trist,foarte trist cum se poate termina totul intr-o secunda !Iar noua ne raman doar amintirile…de la mesele de sarbatori in familia noastra mica dar iubitoare… Gandul meu catre Ecaterina,Ana si Mimi pentru a fi puternice in fata acestei grele incercari. Dragul meu tata,dragul meu Costel…va iubesc cu mare amaraciune in suflet…”
„Cu el am montat cele mai frumoase emisiuni; era o și de poveste să lucrezi cu Marciuc. Poza e din alte timpuri ale televiziunii, de când s-a eliberat grupul, PPV-ul, tehnologia venea peste noi iar lui Costică nu-i plăcea „e fără suflet, ma biche”. A fost un clasic, maestru la butoane, iar clasicii rămân fantastici. Dumnezeu să te odihnească!”
„Costica Marciuc a fost prima persoană din televiziune de la care am învățat cu adevărat ce înseamnă montajul. El m-a făcut să înțeleg că nu e vorba doar despre a „tăia” sau a „apăsa pe niște butoane”, ci că e o artă care se învață în timp, cu răbdare și pasiune. Am stat ore întregi în cabina de montaj, în spatele lui, în timp ce lucra, urmărindu-l atent: ce face, cum face și, mai ales, de ce face. Acolo am primit multe lecții, unele dintre ele imposibil de găsit prin cărți.
Mai târziu, când am reușit să mă perfecționez, să lucrez la proiecte importante și să câștig premii, de fiecare dată m-am gândit că o parte din toate acestea i se datorează lui, celui care m-a introdus în tainele montajului. Nu i-am spus niciodată direct asta, dar sunt sigur că a știut tot timpul că în fiecare realizare a mea se regăsește și învățătura lui. Astăzi am aflat, cu mare surprindere și cu mare tristețe, că a plecat prea devreme dintre noi. Costica, pentru mine tu nu ai plecat, vei rămâne mereu în memoria și inima mea!”
„Ramas bun, Costica Marciuc ! Am montat zeci daca nu sute de emisiuni cu el, numai PV- ul ala stie cum decurgea un montaj. Treceau orele in cateva minute, de fiecare data plecand cu ceva in plus de acolo. Imi amintesc, printre primele interactiuni ca, dupa minute intregi de contre pe ceva racorduri ca ma intreaba: ” ia zi bah „județule”, ce facultate ziceai tu ca ai facut? Aici se face facultate! ” Dumnezeu sa te aiba in paza! PS: Promit ca ma pun la punct cu toate, pana data viitoare!”