Costică Marciuc, celebru editor de montaj al Televiziunii Române, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, cauza decesului a fost un stop cardiorespirator.

Această veste a fost confirmată de Horia Brenciu, care a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Facebook în memoria celui care a fost mentor și prieten pentru mulți dintre colegii săi.

„A murit Costică Marciuc. A fost editor de montaj, unul dintre profesioniștii de elită ai TVR-ului. L-am cunoscut în 1993, când, după filmarea pilotului emisiunii Robingo, proaspăta echipă de la redacția Jocuri si Concursuri, în frunte cu Doru Dumitrescu, s-a instalat în PPV 1, la masa de montaj, locul în care Costică era stăpân. Pentru mine au urmat 5 ani de Robingo, duminică de duminică, ani în care, la fiecare vizită în bârlogul lui Costică, mi se dezvăluiau secretele editării, unul câte unul. Azi, în satul Joița, locul în care se retrăsese de ceva ani era tristețe mare. Omul care era cunoscut de toată lumea i-a părăsit. “Un stop nenorocit”, mi-a spus Ana, fata lui. De la vecina, până la preotul satului, toată lumea avea câte o istorie despre el. Și aveau ce sǎ povestească. În urma lui rămân piese de teatru, filme de televiziune, nenumarate emisiuni pe care le-a montat, generații de editori de imagine pe care i-a invatat frumoasa meserie care l-a definit. A fost premiat de profesionisti, apreciat de colaboratori si mult iubit de familia lui pe care am cunoscut-o cu multi ani in urma. Până la 20 ani văzusem emisiuni la televizor, dar acolo, la masa de montaj a lui Costică s-a produs un miracol. El a dat un “in” și un “out” și a scos o bâlbă. Apoi a pus peste ea un insert, adică un cadru de public. Magia montajului are mai bine de 100 ani, dar eu am descoperit-o undeva, pe un culoar al TVR-ului, într-o seară din 1993. Edita… Costica Marciuc! Și incǎ ceva… De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin. Am rămas în urma cortegiului și am realizat ca al nostru Costică ne-a făcut, amândurora, un “montaj” care se compensa de minune. El edita, săptămânal, 2 emisiuni. La una plângea și își încleșta dinții, iar la cealaltă, râdea și făcea mișto. Una era Robingo, prima emisiune concurs cu licență străină din România. Cealaltă era MEMORIALUL DURERII. Costică avea doar 68 ani…. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească.”

Costică Marciuc a fost unul dintre pilonii TVR, lăsând în urmă o carieră impresionantă în montajul de televiziune. A început să colaboreze cu Horia Brenciu încă din 1993, la emisiunea „Robingo”, iar de-a lungul anilor a contribuit la numeroase producții de televiziune, filme și piese de teatru.

Colegii îl descriau ca pe un maestru la butoane, un clasic al meseriei, care a știut să transforme fiecare tăietură într-o artă. Generații de editori au învățat de la el tainele acestei meserii, iar munca sa a fost recunoscută și premiată de profesioniști.

Tristețea s-a așternut peste satul Joița, locul în care se retrăsese în ultimii ani. De la vecini la preotul satului, toți au avut amintiri și povești despre omul care a influențat întreaga lume a televiziunii românești.

Mesajele de despărțire au venit din partea celor care l-au cunoscut și iubit. Prietenii, colegii și familia îl vor păstra mereu în amintire, ca pe un mentor, un artist și un om care a știut să facă magie în fața ecranelor și în inimile celor din jur.