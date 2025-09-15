Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezidat luni reuniunea Comitetului Național pentru aderarea României la OCDE, la care a participat și secretarul general al organizației, Mathias Cormann, potrivit unui comunicat oficial al Executivului.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate progresele importante realizate în procesul de aderare, care au permis finalizarea a 15 dintre cele 25 de evaluări prevăzute în comitetele OCDE.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a afirmat că aderarea României la organizație în 2026 este un obiectiv realizabil și s-a arătat impresionat de modul în care sunt coordonate pregătirile și de progresele înregistrate. Oficialul a subliniat că România se află acum în fazele finale ale procesului de aderare, iar rezultatele foarte bune obținute reflectă succesul Guvernului, obținut prin eforturi coordonate între ministere și alte instituții implicate.

”Aderarea la OCDE aduce beneficii substanţiale în ceea ce priveşte gestionarea accesului la bune practici, creşterea încrederii şi sprijinirea agendelor de reforme publice şi acestea se bazează pe dovezi care ajută la creşterea investiţiilor şi, cu timpul, la creşterea veniturilor şi a nivelului de trai. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor şi schimbările pozitive ale economiei româneşti. În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obţine un nivel de trai mai bun”, a declarat secretarul general Mathias Cormann.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat luni că se află în România pentru a analiza progresele țării în procesul de aderare la organizație, înainte ca aceasta să treacă în faza evaluării tehnice.

Oficialul a menționat că recomandările comitetelor OCDE au sprijinit România în îmbunătățirea mai multor aspecte legate de procesul de aderare.

”În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obţine un nivel de trai mai bun, recomandările făcute de comitetele OCDE au ajutat România să îşi îmbunătăţească responsabilitatea corporativă, respectând standardele pentru întreprinderi, s-au făcut îmbunătăţiri semnificative şi în alte domenii ale politicilor publice şi România avansează către respectarea standardelor internaţionale privind combaterea mitei, precum şi respectarea standardelor în ceea priveşte mediul”, a explicat secretarul general al OCDE.

Mathias Cormann a precizat că România se află acum în fazele finale ale procesului de aderare la OCDE, menționând că 15 dintre cele 25 de comitete au adoptat deja concluzii pozitive în domenii precum guvernanța corporativă, dezvoltarea regională și altele. Evaluările vor continua în lunile următoare, urmând ca analiza economică a României să fie lansată în martie 2026, la București, când oficialul va reveni pentru prezentarea studiului final, considerat pasul final al aderării. Totodată, el a arătat că există consens în coaliția de guvernare privind acest proces.

”S-au făcut progrese foarte bune, care stau mărturie a succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere şi instituţii şi suntem foarte încântaţi să vedem că, în cadrul acordului coaliţiei din iunie, această aderare se bucură de sprijin de la nivelul întregului spectru politic, acest sprijin puternic va fi esenţial în continuare pentru finalizarea, cu succes şi la timp, a procesului de aderare şi, chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare, Guvernul României şi-a stabilit obiectivul ambiţios, dar cred acum realizabil, al finalizării acestui proces în anul 2026”, a menţionat secretarul general al OCDE.

Mathias Cormann a declarat că realizarea obiectivului depinde de progresele în implementarea reformelor recomandate de comitetele OCDE. El a subliniat că aderarea României va aduce beneficii atât țării și cetățenilor săi, cât și organizației OCDE, contribuind la conturarea agendei globale a politicilor acesteia. Totodată, oficialul a evidențiat că extinderea parteneriatului reprezintă o prioritate, deoarece noii membri aduc perspective și experiențe noi, consolidând astfel relevanța și impactul activității organizației, precum și răspândirea standardelor și bunelor practici.