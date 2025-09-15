Majoritatea românilor sunt chibzuiți atunci când vine vorba de energie și încearcă, pe cât posibil, să economisească. Există, însă, anumite electrocasnice care deși sunt necesare consumă destul de mult și pot umfla factura la finalul lunii.

Mai multe studii au arătat că aparatele electrocasnice care cresc foarte mult factura de energie sunt:

Sistemele de încălzire / aer condiţionat

Acestea trebuie să menţină o temperatură constantă în casă, deseori pe perioade lungi. În multe cazuri reprezintă 25-50 % din factura de electricitate.

Boiler electric

Apa caldă necesită multă energie termică; dacă apa se încălzeşte frecvent sau boilerul stă pornit des, costurile cresc.

Frigidere / congelatoare

Ele funcţionează continuu, 24/7, deci deşi “puterea” lor la fiecare clipă nu este extrema, timpul de funcţionare le face mari consumatoare.

Un frigider-congelator bun poate consuma ~400-500 kWh/an, dar modele mai vechi sau mai puțin eficiente pot consuma mult mai mult.

Uscătoare de rufe

Un uscător de rufe, dacă se foloseşte de 3-4 ori pe săptămână, poate consuma în jur de 900 kWh / an.

Maşina de spălat rufe / maşina de spălat vase

Cuptor electric / plită electrică

Alte aparate care consumă mult, deși aproape nimeni nu bagă de seamă, sunt aparatele care sunt lăsate în stand-by. De exemplu televizoare, calculatoare, routere.

În UE, aparatele au etichete care indică cât consumă comparaţie cu altele din aceeaşi categorie. Asta te ajută să alegi modele ce consumă cel mai puțin.

Uită-te la clasă. Cu cât eticheta e mai bună, cu atât consumul de energie şi costul de funcţionare ar trebui să fie mai redus. Aceste informații sunt puse la dispoziția clienților atât în magazinele fizice, cât și online.

Aparatele cu un consum de energie bun este, de obicei, mai scump, dar suma s-ar putea amortiza în timp când vei observa că nu mai plătești atât de mult lună de lună.

Nu are rost să iei un aparat mare cu clasă foarte bună, dacă nu îl foloseşti la capacitate. Un frigider mare pe jumătate gol, sau o maşină de spălat mare dacă speli doar ocazional, vor consuma relativ mult per unitate de utilizare.

Poți să te uiți și după electrocasnice care au funcții eficiente. De exemplu programe eco, module de detectare a încărcăturii, uscătoare cu senzori care opresc automat când rufele sunt uscate, frigidere cu alarme la uşi etc.

Pentru plite/bucătării, variante ca plita cu inducţie sunt mai eficiente decât cele clasice electrice sau cu gaz dacă energia electrică e folosită eficient.