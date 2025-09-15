Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis trimiterea în judecată a lui Iulian Daniel Idolu, președintele Consiliului de Administrație al TAROM și director general al Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia, sub acuzația de abuz în serviciu. Conform anchetei, Idolu și-ar fi reînnoit mandatul de director general fără a urma procedura legală de selecție, provocând un prejudiciu de peste 260.000 de lei companiei.

Potrivit procurorilor, alături de Idolu, mai mulți membri ai Consiliului de Administrație și consilieri juridici ai aeroportului sunt trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu, pentru că ar fi semnat și întocmit documente care au facilitat reînnoirea mandatului ilegal. În rechizitoriu se precizează că perioada vizată a fost între martie și mai 2019, iar mandatul reînnoit urma să acopere patru ani, între septembrie 2019 și septembrie 2023.

Anchetatorii susțin că, prin aceste proceduri, societatea a fost prejudiciată cu suma de 263.717 lei, reprezentând salariile plătite pentru perioada în care Idolu a deținut funcția de director general, iar beneficiul necuvenit obținut de acesta se ridică la 165.399 lei. Aeroportul Timișoara s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului și au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, iar procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii dispuse pentru recuperarea pagubei produse societății.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: IDOLU IULIAN DANIEL, la data faptei director general al Societății Naționale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al aceleiași societăți, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

MOCAN MARIAN LIVIU, JICHICI CIPRIAN CORNELIU, VICOL MIRUNA ALEXANDRA, BAR TEODOR și NEGOIȚĂ ADRIAN VALENTIN, la data faptei membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

AVRAM ALEXANDRA, la data faptei consilier juridic în cadrul Societății Naționale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. și VENTER CIPRIAN SABIN, la data faptei consilier juridic – Șef Oficiu Juridic în cadrul aceleiași societăți, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

