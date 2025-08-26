Nou dosar penal pe numele lui Mihai Chirica. Primarul Municipiului Iași este cercetat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi păstrat în funcții aproximativ 30 de angajați care se pensionaseră.

În cadrul dosarului privind pensionarii din Primăria Iași sunt vizate 26 de persoane. Ancheta DNA a fost demarată după ce mai mulți funcționari publici au continuat să fie angajați și după pensionare (în decembrie anul trecut), acumulând astfel pensia împreună cu salariul, ceea ce este interzis prin lege.

Potrivit procurorilor DNA, faptele au generat un prejudiciu în valoare de 8 milioane de lei.

Pe lângă funcționarii care au beneficiat de cumulul pensie-salariu, primarul Mihai Chirica este vizat în dosar ca suspect, fiind acuzat de abuz în serviciu.

De aceeași infracțiune este acuzat și fostul șef al compartimentului Resurse Umane.

Primele percheziții ale DNA în acest caz au avut loc acum două luni, pe timpul anchetei in rem. Ulterior, suspecții au fost informați oficial cu privire la acuzațiile aduse.

La început, procurorii DNA au considerat că primarul ar putea avea doar calitatea de martor în dosar. Totuși, săptămâna trecută, după audierile tuturor persoanelor implicate, anchetatorii au apreciat că edilul poartă o responsabilitate semnificativă în acest caz, în care 31 de funcționari ai Primăriei au cumulat, timp de mai mulți ani, salariile cu pensia, iar prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproximativ 8 milioane de lei.

Pe 17 iunie, procurorii DNA au efectuat percheziții la Primăria Municipiului Iași. Conform unor surse citate de „Ziarul de Iași”, anchetatorii au intrat în birourile Serviciului de Resurse Umane, ale Centrului de Informare pentru Cetățeni și la Serviciul de Informatizare.

În acel moment, primarul se afla într-o deplasare de serviciu la Istanbul, Turcia, iar prezența sa nu a fost solicitată pentru desfășurarea perchezițiilor, potrivit avocatului său.

Ulterior, avocatul lui Mihai Chirica a declarat că edilul „nu are nicio calitate în acest dosar și își va desfășura programul potrivit agendei”.

Primăria Iași a transmis atunci că „acțiunea se referă la verificarea unor documente care țin de Serviciul Resurse Umane”.

Instituția a precizat că, potrivit legislației, primarul Mihai Chirica a fost informat despre acțiunea DNA, dar nu are calitate de suspect în dosar și prezența sa nu a fost necesară la perchezițiile desfășurate la sediul primăriei.