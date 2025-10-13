Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra posibilității apariției unor focare de boli animale, pe fondul situației epidemiologice tensionate din Europa și al neglijenței în respectarea normelor de transport și circulație a animalelor.

ANSVSA raportează că, în prima jumătate a lunii octombrie, mai multe state europene au înregistrat focare și cazuri de boli animale, care au avut efecte importante atât asupra sănătății publice, cât și asupra sectorului zootehnic.

În România au fost semnalate mai multe boli transmisibile la animale, printre care pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre (bluetongue), situând țara printre statele europene afectate de aceste afecțiuni.

Datele Comisiei Europene indică că, în primele săptămâni ale lunii octombrie 2025, mai multe state europene au raportat focare și cazuri de boli animale, iar unele dintre acestea au generat efecte importante atât asupra sănătății publice, cât și asupra activităților economice din sectorul zootehnic.

Conform datelor oficiale pentru perioada 1–13 octombrie, în Europa și România s-au înregistrat numeroase focare și cazuri de boli la animale: 54 de focare de pestă porcină africană la porcii domestici (25 în România) și 154 de cazuri la mistreți (două în România); un focar de antrax în Spania; 15 focare de gripă aviară la păsări domestice în mai multe state UE și 18 cazuri la păsări sălbatice; zece focare de dermatoză nodulară contagioasă la bovine în Spania și Italia; 114 focare de variolă ovină și caprină; opt focare de rabie, dintre care șase în România, afectând bovine, câini și vulpi; precum și 21 de focare de boala limbii albastre, cu România raportând un caz în județul Sibiu (serotip 4).

Pentru a limita răspândirea bolilor animale, ANSVSA a intensificat, încă de la începutul anului, controalele la nivel național. Inspectorii verifică transporturile de animale, exploatațiile comerciale și cele nonprofesionale, precum și respectarea regulilor sanitar-veterinare privind identificarea, înregistrarea și mișcarea acestora.

Între începutul anului și prezent, inspectorii sanitar-veterinari au efectuat 28.405 controale oficiale în exploatațiile comerciale și pe traseele de transport al animalelor, rezultând în aplicarea a 2.700 de sancțiuni contravenționale, însumând aproximativ 3,6 milioane de lei.

În paralel, controalele au scos la iveală 977 de nereguli în exploatațiile de animale, fiind emise 3 ordonanțe de suspendare a activității și 31 de ordonanțe de oprire a acesteia. Totodată, informațiile referitoare la aproape 274.626 de animale au fost actualizate în Baza Națională de Date (BND).

Inspectorii ANSVSA au aplicat sancțiuni în cazul transporturilor ilegale de animale fără documentație sanitar-veterinară, folosirea vehiculelor neautorizate sau insuficient dezinfectate, comerțul cu animale fără acte legale și posesia de animale neidentificate.

ANSVSA subliniază că bolile transmisibile la animale pot provoca pagube semnificative, nu doar pentru sectorul zootehnic și industria alimentară, ci și asupra sănătății publice, în special în cazuri precum rabia sau antraxul.

Conform sursei, limitarea răspândirii bolilor animale depinde în mare măsură de comportamentul responsabil al crescătorilor și transportatorilor. ANSVSA recomandă respectarea riguroasă a normelor sanitar-veterinare și raportarea imediată către medicul veterinar ori de câte ori există suspiciuni de boală.

„ANSVSA acţionează permanent pentru protejarea sănătăţii animalelor şi a siguranţei alimentare, printr-un sistem riguros de supraveghere şi control sanitar-veterinar. Situaţia epidemiologică actuală la nivel european impune responsabilitate şi vigilenţă din partea tuturor celor implicaţi — autorităţi, medici veterinari şi crescători de animale. Respectarea regulilor sanitar-veterinare este esenţială pentru prevenirea focarelor şi limitarea riscurilor care pot afecta nu doar economia zootehnică, ci şi sănătatea publică”, afirmă Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Autoritatea sfătuiește crescătorii să evite comerțul cu animale fără acte legale, să nu utilizeze vehicule neautorizate sau insuficient dezinfectate pentru transport, să informeze imediat medicul veterinar în cazul apariției unor suspiciuni de boală și să respecte restricțiile de circulație impuse în zonele afectate de focare.