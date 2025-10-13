Vicepreședintele executiv pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, și președinta Comitetului Regiunilor, Kata Tutto, au lansat cea de-a 23-a ediție a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, desfășurată sub deviza „Modelarea zilei de mâine, împreună”. Evenimentul, desfășurat pe durata a trei zile, reunește aproximativ 6.500 de participanți din întreaga Uniune Europeană, printre care factori de decizie, promotori de proiecte, cercetători și reprezentanți ai societății civile.

Săptămâna are trei teme principale: „Coeziune și creștere pentru viitor”, „Dreptul de a rămâne: Deblocarea potențialului fiecărui teritoriu” și „Cities Building Tomorrow”. În cadrul celor peste 200 de sesiuni, participanții vor discuta despre soluții personalizate pentru dezvoltarea regională și despre modalități de consolidare a cooperării între instituțiile europene și autoritățile locale.

„Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor oferă o mare oportunitate de dialog cu privire la cele mai importante aspecte pentru cetăţenii noştri. Reprezentanţii din întreaga Uniune Europeană ne oferă posibilitatea de a lucra la soluţii personalizate şi de a asigura o abordare bazată pe realitatea zonei. Cooperarea şi parteneriatul sunt esenţiale pentru succesul politicii de coeziune. Ne angajăm să îmbunătăţim viaţa cetăţenilor noştri, reducând disparităţile şi promovând dezvoltarea teritorială în toate regiunile”, a declarat vicepreşedintele executiv pentru coeziune şi reforme, Raffaele Fitto.

Reprezentanții Comisiei Europene au subliniat importanța cooperării și a parteneriatului între statele membre pentru succesul politicii de coeziune, care urmărește reducerea inegalităților economice și promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate.

„Confruntate cu crize multiple, regiunile şi oraşele investesc fonduri de coeziune pentru a stabiliza şi a inova economiile regionale, pentru a contracara declinul industrial, pentru a combate sărăcia şi pentru a spori gradul de pregătire şi rezilienţa comunităţilor noastre. Comisia Europeană este partenerul nostru esenţial în acest demers şi trebuie să menţinem această cooperare strategică zilnică în viitor, deoarece conducerea regională şi locală poate aduce o schimbare pentru ca UE să îşi atingă obiectivele, inclusiv în ceea ce priveşte noile priorităţi, cum ar fi siguranţa internă şi competitivitatea internaţională”, a adăugat Fitto.

Președinta Comitetului Regiunilor, Kata Tutto, a evidențiat rolul regiunilor și orașelor în utilizarea fondurilor europene pentru stabilizarea economiilor locale, combaterea sărăciei și creșterea rezilienței comunităților. Ea a subliniat că politica de coeziune ajută la combaterea declinului industrial, la stimularea inovației și la atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene, inclusiv în domeniul securității interne și al competitivității globale.

Comisia Europeană a publicat trei rapoarte de evaluare care arată impactul concret al politicii de coeziune în perioada 2014-2020, precum și direcțiile actuale de acțiune. În această perioadă, politica de coeziune a sprijinit peste 2,5 milioane de IMM-uri, a creat 370.000 de locuri de muncă și a finanțat structuri de îngrijire pentru 24 de milioane de copii.

Au fost investiți peste 66 de miliarde de euro în proiecte legate de climă, iar capacitatea de producere a energiei din surse regenerabile a crescut cu peste 6.000 de megawați. Opt milioane de gospodării au beneficiat de acces la bandă largă, în timp ce PIB-ul Uniunii Europene a crescut cu 0,6% datorită acestor investiții.

Evaluările Comisiei arată că eficiența politicii de coeziune depinde de o guvernanță solidă, de capacitatea administrativă a statelor membre și de existența unui mediu economic favorabil.

Pentru perioada 2021-2027, politica a fost adaptată pentru a oferi mai multă flexibilitate și simplitate, permițând realocarea fondurilor către domenii strategice precum competitivitatea, apărarea, locuințele accesibile, reziliența în materie de apă și tranziția energetică. Politica se aliniază obiectivelor platformei „Tehnologii strategice pentru Europa”, care a susținut deja investiții de peste 12,2 miliarde de euro în domenii precum tehnologiile curate, biotehnologia și cercetarea avansată.

Reducerea disparităților regionale și sociale rămâne o prioritate a Uniunii Europene, scopul fiind ca toți cetățenii să aibă șansa de a se dezvolta în propriile comunități. În perioada actuală de programare, fondurile de coeziune includ 7,2 miliarde de euro pentru servicii medicale și îngrijire pe termen lung, 5,6 miliarde pentru educație și formare, 7,5 miliarde pentru locuințe și 40,5 miliarde pentru infrastructura de transport și conectivitate.

Comisia Europeană a publicat și studiul „Progresul social al UE în orașe și zone urbane”, care analizează provocările legate de mobilitatea durabilă și locuințele accesibile, urmând ca o nouă agendă pentru orașe să fie adoptată în cursul acestui an.