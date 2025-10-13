Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat luni că lista finală a achiziţiilor României din cadrul programului european SAFE, alături de cele ale altor state participante, va fi publicată la finalul lunii noiembrie. Documentul va fi transmis mai întâi Comisiei Europene, urmând ca apoi să fie făcut public.

„Lista finală, atât a achiziţiilor României cât şi a altor ţări, va fi făcută publică către Comisie şi apoi către publicul general la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an”, a declarat ministrul de Externe, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bucureşti.

Declaraţiile vin după întâlnirea pe care Oana Ţoiu a avut-o cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul vizitei sale oficiale în Statele Unite. În cadrul discuţiilor, România a abordat posibilitatea de a participa la programul SAFE nu doar ca beneficiar, ci şi ca ofertant direct, în cooperare cu partenerii americani.

Întrebată despre aceste negocieri, ministrul a explicat că partea americană și-a exprimat anumite rezerve faţă de regulile Uniunii Europene privind finanţarea achiziţiilor de apărare din fonduri europene.

„Poziţia Statelor Unite ale Americii, reiterată şi în întâlnirile din Washington, este o poziţie parţial critică faţă de regulile Uniunii Europene care privesc finanţarea achiziţiilor, în zona apărării, din resurse europene, inclusiv în programul SAFE”, a spus Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, discuţiile de la Washington au vizat identificarea unor forme de cooperare şi investiţii comune între România, SUA şi statele membre ale Uniunii Europene, în cadrul limitelor stabilite de actualul cadru european.

Oana Ţoiu a precizat, de asemenea, că programul SAFE permite o anumită flexibilitate privind participarea partenerilor externi Uniunii Europene.

„Regulile stipulează că dacă 35% din produsul final, fie la nivelul investiţiilor, fie la nivelul componentelor, vine dintr-o ţară în afara Uniunii Europene şi în afara ţărilor care au semnat parteneriatul pe SAFE, poate să fie în continuare un produs parte din lista de achiziţii ale ţărilor care finanţează asemenea achiziţii, prin mecanismul SAFE”, a explicat ministrul.

Programul SAFE (Strategic Airlift and Force Enabler) este o iniţiativă a Uniunii Europene destinată consolidării capacităţilor comune de apărare, prin investiţii coordonate în echipamente şi tehnologii militare. România și-a exprimat intenţia de a participa activ la acest mecanism, atât prin achiziţii, cât şi prin implicarea industriei naţionale de apărare.

Prin publicarea listei finale de achiziţii la sfârşitul lunii noiembrie, România va marca un pas important în procesul de aliniere la obiectivele europene de apărare comună, în paralel cu consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite.