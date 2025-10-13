Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, luni, o critică dură la adresa Consiliului Superior al Magistraturii, acuzând instituția că dezinformează opinia publică și contrazice poziția oficială a Comisiei Europene.

Potrivit ministrului, executivul european consideră că jalonul referitor la reforma pensiilor speciale nu a fost încă îndeplinit, motiv pentru care România are blocate fonduri de 231 de milioane de euro.

CSM susținuse, vineri, că legea pensiilor magistraților nu are legătură cu cerințele din PNRR și îl acuzase pe premierul Ilie Bolojan că ar fi transmis informații false pe această temă.

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a reacționat ferm la afirmațiile CSM, după ce instituția a afirmat că jalonul privind pensiile speciale nu ar avea legătură cu pensiile magistraților și că premierul ar fi mințit pe acest subiect.

„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă. Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană. Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente – 231 de milioane de euro – au fost suspendate până la clarificarea situației. Am discutat personal cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și am primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit. Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase – ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate. Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni.

Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent. Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate și sustenabilitate – valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere”, a transmis ministrul pe Facebook.

În replică, CSM a declarat că premierul Bolojan „dezinformează” în legătură cu jalonul din PNRR, susținând că legea pensiilor magistraților nu are „nicio legătură” cu cerințele formulate de Comisia Europeană.

Într-un comunicat din 10 octombrie, instituția a precizat că „Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că ‘rezolvarea pensiilor magistraţilor’ ar constitui un jalon de care depinde ‘o sumă de peste 200 de milioane de euro’ din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări: Prin Legea 282/2023 a fost modificat substanţial regimul pensionării magistraţilor (sub aspectul condiţiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024”.

CSM a adăugat că aceeași lege a modificat și regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională, dar că Decizia Curții Constituționale nr. 724/2024 a declarat neconstituționale dispozițiile referitoare la impozitarea progresivă.