În acest an, în județele Cluj, Neamț, Sibiu, Mureș și Caraș-Severin, în aria deservită de Delgaz Grid, trei persoane și-au pierdut viața din cauza intoxicațiilor cu monoxid de carbon, iar alte 13 au suferit efecte asupra sănătății. Cel mai recent incident s-a soldat cu moartea unei femei de 87 de ani, descoperită decedată în locuința sa din Mediaș.

În aceeași perioadă, două decese au fost raportate în rândul locuitorilor din Caransebeș și Roman, persoanele în cauză având vârstele de 57 și 88 de ani, fiind afectate de intoxicații cu monoxid de carbon.

Toate aceste incidente au avut la bază blocarea coșurilor de fum, care a împiedicat evacuarea corespunzătoare a gazelor de ardere. Tragediile ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi efectuat întreținerea regulată a coșurilor și reparațiile necesare la sistemele de evacuare.

Anul acesta, unele dintre intoxicațiile cu monoxid de carbon au fost generate de folosirea incorectă a aparatelor pe gaz, de defecțiuni la sistemele de evacuare ale centralelor termice și sobelor sau de încălzirea locuinței cu ajutorul aragazului.

„Nu putem lăsa la voia întâmplării pregătirea pentru iarnă. Sunt câteva reguli care trebuie aplicate fără nicio abatere, dacă vrem să trecem cu bine sezonul rece, fără să ne punem în pericol viața proprie sau pe cea a celor dragi. Iar curățarea coșurilor de fum este una dintre ele și se face obligatoriu în perioada premergătoare venirii frigului”, spune Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.

Pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon este absolut necesară respectarea următoarelor reguli:

Verificați periodic sistemul de evacuare a gazelor arse! Dacă locuiți la bloc, trebuie să vă asigurați că în bucătărie sunt canale, grile sau orificii de ventilare pentru evacuarea gazelor arse spre exterior și verificați dacă aceste goluri nu sunt obturate. Dacă sunt probleme, apelați doar la specialiști autorizați. Verificați periodic coșurile de fum și hornurile dacă locuiți la casă, cel puțin de două ori pe an, obligatoriu o dată înainte de începerea sezonului rece, doar cu persoane autorizate. Totodată, verificați îmbinările între aparatele de încălzire și coșurile de evacuare și garniturile de etanșare de la focare. Nu folosiți aragazul pentru încălzirea locuinței! Când preparați hrana, aragazul trebuie supravegheat, altfel există riscul ca flacăra să se stingă și să se acumuleze gaze în încăpere. Instalați detectoare de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz! Acestea pot ajuta la prevenirea unor incidente grave, deoarece emit semnale sonore și avertizează cu privire la prezența monoxidului de carbon.

Monoxidul de carbon, inodor și incolor, rămâne adesea nedetectabil pentru locatari. Efectele expunerii variază în funcție de cantitatea inhalată și de timpul petrecut în mediu contaminat, manifestându-se frecvent prin greață, amețeli și cefalee.

În situația unei intoxicații cu monoxid de carbon, este esențial să mutăm persoanele afectate în aer liber, să ventilăm imediat încăperile și să solicităm ajutor medical de urgență.