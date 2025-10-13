Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a lansat un avertisment dur privind soarta Ucrainei, susținând că țara „ar putea să dispară ca stat” dacă președintele Volodimir Zelenski nu acceptă să reia negocierile cu Rusia. Liderul belarus a declarat că responsabilitatea pentru blocajul diplomatic revine în întregime Kievului, nu Moscovei sau Washingtonului.

Într-un interviu acordat televiziunii ruse pe 12 octombrie, Lukașenko a afirmat că Ucraina ar putea „înceta să mai existe ca stat” dacă Zelenski nu „se așază la masa negocierilor și nu acționează urgent”, potrivit Kyiv Independent.

Lukașenko, aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a spus că inițial a considerat că liderii europeni sunt responsabili pentru eșecul discuțiilor de pace, dar și-a schimbat perspectiva și a subliniat că „problema nu este nici la Statele Unite, nici la Rusia, ci la Volodimir Zelenski”.

„Trebuie exercitată presiune asupra lui pentru a lua deciziile potrivite”, a declarat liderul belarus, adăugând că „Rusia avansează pe front și acest lucru ar putea duce la dispariția Ucrainei ca stat”. El a descris situația ca fiind „foarte gravă” și a cerut un dialog imediat pentru a evita o escaladare suplimentară a conflictului.

„Aș vrea ca președintele Ucrainei să înțeleagă că nimeni nu va aduce fericirea Ucrainei, în afară de statele slave”, a mai spus Lukașenko, subliniind rolul pe care îl vede pentru țările din spațiul slav în rezolvarea crizei.

În cadrul aceluiași interviu, Lukașenko a comentat și asupra politicii externe a Statelor Unite, menționându-l pe Donald Trump: „Prietenul nostru Donald are o anumită tactică în gestionarea problemelor. Uneori pune presiune, alteori acționează mai dur, apoi mai relaxează tonul.”

Aceasta subliniază percepția lui Lukașenko asupra balansului de putere internațional și a modului în care SUA influențează conflictul din Ucraina.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Vladimir Putin a avertizat că relațiile „pozitive” dintre Rusia și Statele Unite ar putea fi compromise dacă Washingtonul va trimite rachete Tomahawk către Ucraina, ceea ce ar putea intensifica tensiunile în regiune.

Lukașenko conduce Belarusul din 1994 și a permis Rusiei să utilizeze teritoriul belarus pentru lansarea atacurilor inițiale asupra Ucrainei în februarie 2022, la începutul invaziei ruse la scară largă. Belarusul a fost astfel un aliat strategic pentru Moscova, iar poziția lui Lukașenko reflectă susținerea continuă a Belarusului față de obiectivele Rusiei în conflict.

Analiștii avertizează că retorica belarusă intensifică presiunile asupra Kievului și indică o consolidare a coordonării între Moscova și Minsk. În același timp, mesajele lui Lukașenko sugerează că Belarusul încearcă să se prezinte ca mediator în negocierile de pace, în pofida faptului că susține militar agresiunea rusă.