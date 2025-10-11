În cadrul interviului oferit pentru Adevărul, Diana Șoșoacă a reluat subiectul legăturilor politice dintre Călin Georgescu și fostul său sprijin electoral, AUR, afirmând că acesta ar fi fost susținut logistic și financiar de partidul condus de George Simion. Ea a afirmat că Georgescu „s-a dezis” de cei care l-au sprijinit în campanie.

„Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a strâns semnături, l-a susținut, a pus oamenii să iasă la mitingurile lui, că nu avea el – l-ați văzut, are cât? O sută de oameni, da? -. Dar oamenii ăia de la AUR au fost scoși. Că a plătit transport, din subvenții, din bani publici, a plătit o groază de lucruri. Parlamentarii au scos bani din suma forfetară și au plătit, te-a ajutat. Cum vii tu acum și te dezici de AUR și de George Simion? Păi nu-ți e rușine să-ți bagi joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat? Cum e posibil? Asta a făcut Georgescu. Execrabil!”, a declarat europarlamentarul.

Afirmațiile au venit în contextul discuțiilor despre o posibilă apropiere între AUR și PSD, pe care Șoșoacă o consideră suspectă. Ea a vorbit despre existența unei „înțelegeri politice” între George Simion și Sorin Grindeanu, actualul lider interimar al PSD, fapt care, potrivit acesteia, ar fi determinat plecarea mai multor parlamentari din AUR.

Europarlamentara a făcut referire și la trecutul politic al lui Călin Georgescu, susținând că acesta a fost implicat în structuri guvernamentale apropiate Partidului Social Democrat. Ea a afirmat că Georgescu ar fi condus un departament de implementare a Agendei 2020 în România, document asociat obiectivelor de dezvoltare durabilă.

„Înțelegere între cei doi? Nu, stați, că mai rău. Apropo de PSD. La ultimul interviu ce spune Georgescu? Că nu trebuie refăcute alte partide, ci PSD-ul, cum era pe vremuri. Pe vremuri când? Când domnul Georgescu era membru PSD și conducea Departamentul de Implementare a Agendei 2020 în România? Că tot e nebunia asta cu ideologia wook. De la el vine. El a implementat Agenda 2020. El a fost directorul Departamentului de Implementare a Agendei 2020 în România. Nu eu, el. El a fost membru PSD”, a spus Șoșoacă.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei ediții a „Interviurilor Adevărul”, moderată de Irina Petraru, care i-a cerut europarlamentarei să aducă probe pentru acuzațiile lansate.

Într-o altă parte a interviului, Diana Șoșoacă a vorbit despre poziționarea politică a partidului său, S.O.S. România, insistând că formațiunea nu este anti-europeană, ci apără dreptul la suveranitate națională. Ea a afirmat că „partidele de la putere nu sunt partide europene și celelalte antieuropene. Este o manipulare pe care au făcut-o acești politicieni”.

Politiciana a subliniat că, din perspectiva sa, „a fi pro-european înseamnă să fii pentru toate țările din Europa”, menționând explicit că „și Rusia face parte din Europa. Este o țară ca oricare alta”.

Totodată, Șoșoacă a criticat instituțiile europene și guvernul român, pe care le acuză că ar fi restrâns libertatea de exprimare.

„Principiile Uniunii Europene sunt în primul rând dreptul la liberă exprimare și opinie”, a declarat ea, adăugând că „niciun fel de cenzură nu poate fi instituită”.

În opinia sa, partidele aflate la putere „s-au învechit la conducere și încearcă să fraudeze alegerile”.

De asemenea, europarlamentarul a afirmat că „nu există partide pro-ruse în România”, considerând că această etichetă ar fi „o invenție a presei globaliste”.

Întrebată despre participarea sa constantă la recepțiile organizate de Ambasada Rusiei, inclusiv după declanșarea invaziei asupra Ucrainei, Diana Șoșoacă a explicat că aceste evenimente sunt activități diplomatice normale și transparente.

„La acest moment, Ambasada Rusiei nu este interzisă în România”, a spus Șoșoacă, adăugând că invitațiile sunt transmise prin instituțiile parlamentare și verificate de serviciile de informații.

Ea a insistat că astfel de prezențe nu pot fi considerate acțiuni de spionaj.

„Toată lumea a participat, și Adrian Severin a participat, și alți oameni politici, alți parlamentari. Este o chestiune normală politică să te duci la recepții”, a afirmat lidera S.O.S. România.

În ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean, Șoșoacă a susținut că nu doar Rusia poartă responsabilitatea războiului.

„Din punctul meu de vedere, ambele state sunt agresoare și se agresează una pe alta. Pe mine nu mă interesează agresiunile dintre ei”, a spus europarlamentarul.

Ea a afirmat că războiul nu a început în 2022, ci în 2014, și a cerut ca România să nu fie implicată direct în conflict.

„Eu vreau pace și nu voi fi niciodată de acord ca românii, indiferent ce opțiuni politice au, să fie trimiși pe front pentru interesele altor țări, fie Rusia, fie Ucraina. Vreau ca românii să fie în afara spectrului, vreau să fie păziți. Nu-mi doresc nici măcar să contribuim cu armament”, a spus aceasta.

Șoșoacă a criticat conducerea Comisiei Europene, susținând că președinta Ursula von der Leyen ar fi depășit competențele regulamentare când a decis acordarea de fonduri pentru Ucraina.

„A fost acționată în judecată de Parlamentul European pentru că a trecut peste dispozițiile regulamentului”, a afirmat ea, referindu-se la un pachet de 800 de miliarde de euro. „Pentru ce trebuie să mă bag eu, doamnă? În momentul în care eu trimit armament unei țări, în acea țară este război cu o altă țară, eu devin parte beligerantă”, a adăugat Șoșoacă, considerând că România ar trebui să evite implicarea militară.

În final, europarlamentarul a afirmat că „Ucraina nu mai este atât de susținută în Uniunea Europeană” și că „sunt din ce în ce mai multe voci care nu-l mai vor pe Zelenski”, făcând trimitere la schimbările de opinie din rândul unor lideri europeni.