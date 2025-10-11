În cadrul unui interviu, Ludovic Orban a afirmat că ascensiunea publică a lui Călin Georgescu nu este un eveniment izolat, ci rezultatul unui context politic creat de deciziile luate în ultimii ani la vârful statului. Potrivit acestuia, formarea coaliției dintre PSD și PNL, decisă în mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, a generat un climat de nemulțumire generalizată în societate.

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simplu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere”, a spus Ludovic Orban pentru Digi24.

Fostul premier a explicat că, prin unirea celor două mari partide, s-a ajuns la o concentrare excesivă a puterii politice, care a afectat competiția democratică și a slăbit încrederea cetățenilor în instituții. În opinia sa, fuziunea intereselor dintre PNL și PSD a creat o situație în care accesul la funcțiile publice a devenit dependent de apartenența politică.

„În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare de nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a declarat acesta.

Ludovic Orban a mers mai departe, afirmând că decizia de a readuce PSD la guvernare a fost „catastrofală” pentru echilibrul politic și pentru încrederea electoratului. El a amintit că, în primul său mandat, Klaus Iohannis a criticat dur Partidul Social Democrat, acuzându-l că reprezintă un pericol pentru democrație, pentru ca ulterior să-l aducă la putere.

„A fost o decizie catastrofală care a fost luată… după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva”, a afirmat fostul premier.

Orban a sugerat că această schimbare bruscă de direcție a contribuit la pierderea credibilității politice și la amplificarea unui sentiment de revoltă în rândul cetățenilor. Potrivit lui, dacă PSD ar fi rămas în opoziție, scena politică ar fi evoluat altfel, iar curentele antisistem nu ar fi căpătat forță.

„Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare… oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta”, a adăugat Ludovic Orban.

Acesta a mai subliniat că responsabilitatea pentru actuala stare de fapt revine liderilor politici care au girat această alianță, printre care i-a menționat pe Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Florin Cîțu, dar și serviciilor de informații, despre care a spus că „au contribuit la decizie”.

„Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, mai spune el.

În a doua parte a interviului, Ludovic Orban a abordat situația actuală a administrației publice și a deficitului bugetar. El a afirmat că, pe măsură ce timpul trece, procesul de reducere a cheltuielilor devine mai complicat, iar Guvernul trebuie să acționeze rapid pentru a evita o criză fiscală.

Fostul premier a explicat că o modalitate eficientă de a diminua deficitul este menținerea cheltuielilor publice la un nivel constant, coroborată cu o creștere economică sustenabilă.

„Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante. Creșterea economică, asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai ales, lucrul cel mai grav, eșuează România, pentru că nu există alternativă. În momentul de față există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, a spus el.

Orban a făcut referire și la planurile premierului Ilie Bolojan, care a propus mai multe măsuri pentru reducerea deficitului, inclusiv restructurarea companiilor de stat. Potrivit consilierului prezidențial, aceste demersuri sunt dificile, dar necesare, însă implementarea lor trebuia începută mai devreme.

„Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate așa cum le-a propus Ilie Bolojan și au venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare. Eu vă spun o părere personală, e mult mai greu să faci restructurare acum decât dacă ai fi făcut încă din prima zi a guvernării”, a declarat Ludovic Orban.

El a adăugat că, dacă măsurile de reducere a personalului bugetar ar fi fost aplicate imediat după preluarea mandatului, rezistența socială ar fi fost mai mică.

„Dacă în prima zi a guvernării dădea ordonanță de urgență care spunea «trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile», rezistența ar fi fost mult mai mică”, a completat el.

În final, Ludovic Orban a precizat că urmează să aibă o discuție directă cu premierul Ilie Bolojan, pentru a analiza mai atent propunerile acestuia privind reorganizarea administrației. Declarațiile sale vin într-un moment în care guvernul este sub presiune pentru a livra reforme fiscale și administrative menite să stabilizeze economia.

Orban a subliniat că, fără o reformă profundă a aparatului de stat, România riscă să rămână blocată într-un sistem birocratic costisitor și ineficient. În opinia sa, schimbările trebuie asumate rapid, cu un plan coerent și o viziune pe termen lung.