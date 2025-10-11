Europarlamentarul PSD a explicat că a fost preocupat de faptul că România nu reușise să facă acest pas important după mai multe încercări eșuate. Pentru a schimba situația, el a inițiat și organizat, împreună cu experți de la Politehnica București, ICI București, IMM România, Transilvania DIH și UEFISCDI, o serie de întâlniri naționale începând din luna mai, cu sprijinul Ministerului Economiei. Scopul a fost crearea unei platforme solide de cooperare între mediul academic, cercetare, industrie și administrație, care a condus la rezultatul remarcabil anunțat.

De asemenea, europarlamentarul a menționat că a fost inspirat de postările relevante ale lui Bogdan Tudor privind AI, de entuziasmul lui Adrian Curaj și de pragmatismul lui Mihnea Costoiu, ceea ce i-a întărit convingerea în potențialul inteligenței artificiale în România.

”Eram îngrijorat că România nu a fost în stare să facă acest pas după mai multe încercări ratate. Am decis să nu stau ca alţii şi doar să constat, am iniţiat şi organizat, împreună cu parteneri de încredere şi profesionişti de excepţie de la Politehnica Bucureşti (Mihnea Costoiu), ICI Bucureşti (Victor Vevera), IMM România (Florin Jianu), Transilvania DIH (Bianca Muntean) şi UEFISCDI (Adrian Curaj) o serie de întâlniri naţionale de lucru, începând din luna mai, pentru a construi o platformă solidă de cooperare, cu sprijinul Ministerului Economiei (Bogdan Ivan), între mediul academic, cercetare, industrie şi administraţie, care a dus la acest rezultat remarcabil. Recunosc că postările pertinente ale lui Bogdan Tudor despre AI, pe care nici măcar nu îl cunoşteam personal înainte, entuziasmul fără margini a lui Adrian Curaj şi pragmatismul lui Mihnea Costoiu m-au inspirat să cred şi mai mult în potenţialul AI al României”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, europarlamentarul social-democrat.

Conform declarațiilor sale, RO AI Factory va permite României să beneficieze de un supercomputer de ultimă generație dedicat aplicațiilor de inteligență artificială, oferind universităților, startup-urilor și instituțiilor publice acces la infrastructuri, date, instrumente software și programe de formare. De asemenea, europarlamentarul a subliniat că sectoarele prioritare vor fi industria, securitatea cibernetică, sănătatea, serviciile publice digitale și sistemele autonome.