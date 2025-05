În ceea ce priveşte viitorul Partidului Social Democrat (PSD), Victor Negrescu a spus că, în cadrul partidului politic, urmează să aibă loc o discuţie destul de aplicată pentru a analiza modul în care va fi abordată situaţia posibilei participări la o coaliţie de guvernare. Conform lui, va fi conturată o echipă care să discute cu preşedintele nou ales Nicușor Dan în acest sens, exprimându-şi convingerea că un guvern pro-european va fi format rapid. Potrivit lui, formatul acestui guvern rămâne de stabilit și că, în opinia sa, PSD va adopta o abordare constructivă.

Referitor la posibilitatea ca PSD să intre la guvernare sau să rămână în opoziţie, Negrescu a apreciat că este prea devreme pentru a oferi un răspuns întrucât, potrivit declaraţiilor lui Dan, procesul de formare a unui guvern ar putea dura câteva săptămâni. Negrescu a adăugat că, în paralel, vor avea loc discuţii în interiorul PSD. În prezent, partidul politic este concentrat pe recâştigarea încrederii românilor şi pe participarea la reconcilierea naţională, a spus el.

„Vom creiona o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales în sensul acesta. Evident, cred că vom avea rapid un guvern pro-european. Formatul acestui guvern rămâne de văzut. Cred că Partidul Social-Democrat va avea o abordare constructivă. De altfel, dacă vă amintiţi, atunci când s-a discutat la nivelul Partidului Social-Democrat despre sustinerea domnului Nicuşor Dan, sau, de fapt, despre poziţionarea în aceste alegeri, eu am fost unul dintre cei doi lideri care am fost sceptici la această poziţionare şi am spus că nu e vorba despre candidat, este vorba despre a fi fidel valorilor pro-europeane.

Şi, în consecinţă, astăzi, cred că Partidul Social Democrat trebuie să gândească soluţia cea mai bună pentru români în aşa fel încât oamenii să aibă încredere în noi, aşa că trebuie să avem un dialog, să vedem care sunt soluţiile pe masă, care sunt variantele posibile şi, la finalul zilei, să punem pe primul loc interesul românilor, nicidecum vreun interes politic.

În opinia mea, este prioritară, la nivelul PSD, o regândire a modului în care partidul face politică, în aşa fel încât să fie credibil şi să poată influenţa decizia publică în interesul cetăţenilor. E mult prea devreme (n. red, să spună dacă partidul va fi la guvernare sau în opoziţie), domnul Nicuşor Dan spunea chiar aseară că va lua câteva săptămâni acest proces. În paralel cu acest proces, cu siguranţă vor fi discuţii la nivelul Partidului Social-Democrat.

De principiu, astăzi, noi suntem axaţi în a recâştiga încrederea românilor, în a participa la această reconciliere naţională. Acestea sunt obiectivele noastre. Cum vom face lucrul acesta, va fi definit şi prin dialogul care va avea loc cu preşedintele României. Şi din nou, cu tot respectul pentru orice personalitate politică, trebuie să respectăm această pondere parlamentară. Din nou, nu mi se pare nici acest lucru drept să ne îndreptăm spre o persoană, că nu există om providenţial.

A mai existat acum, la aceste alegeri prezidenţiale, un om care se considera providenţial. Ne trebuie o echipă, dacă se va forma un guvern, şi echipa va fi cea care poate să facă reformele necesare, un premier fără miniştri buni nu poate face treabă, la fel, degeaba ai miniştri buni dacă premierul nu e în stare să coaguleze echipa. Aşa că haideţi să punem lucrul acesta pe primul loc şi de acolo vom porni discuţia, dar din nou Partidul Social Democrat mai degrabă astăzi este concentrat pe reconstrucţia sa în aşa fel încât să fie credibil pe viitor”, a precizat europarlamentarul social-democrat la TV.