Reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR) au transmis că, luni seară, a avut loc o nouă întâlnire între delegația AMR și reprezentanții Guvernului României, în cadrul căreia au fost analizate și agreate aspecte esențiale legate de dezvoltarea locală și implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Ei au precizat că, în privința pachetului de măsuri pentru reforma administrației publice, toate propunerile formulate de AMR au fost preluate de Guvern.

”Astăzi (luni, 18 august – n.red.) a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanţii Guvernului României şi delegaţia Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), în cadrul căreia au fost analizate şi convenite aspecte esenţiale privind dezvoltarea locală şi implementarea proiectelor finanţate prin PNRR. În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind reforma administraţiei publice, toate propunerile formulate de AMR au fost preluate de către Guvern”, au precizat reprezentanții AMR.

Potrivit acestora, un aspect care rămâne încă în analiză vizează baza de calcul a populației utilizată în formulele de alocare.

Ei au precizat că atât Guvernul, cât și AMR continuă să evalueze dacă raportarea ar trebui făcută pe baza datelor definitive ale recensământului sau a statisticilor INS, cu scopul de a identifica o soluție echilibrată și realistă.

Primarii au oferit clarificări și referitor la OUG privind PNRR, după aprobarea proiectului de ordonanță, menționând că:

proiectele care au atins un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor fi continuate;

în termen de două săptămâni va fi emis un memorandum pentru proiectele cu progres sub 30%, dar care au șanse să fie finalizate până la mijlocul anului viitor și care sunt esențiale pentru comunități (școli, blocuri, spitale etc.);

pentru aceste proiecte se va realiza o analiză de prioritizare la nivelul fiecărui minister responsabil;

municipalitățile vor putea continua lucrările din bugete proprii, urmând ca acestea să fie acoperite ulterior din economiile PNRR sau din alte fonduri de stat ori europene (de exemplu, Fondul Social pentru Climă);

se redeschide competiția între primării pe principiul „primul venit, primul servit”.

De asemenea, a fost evidențiată oportunitatea primăriilor de a hotărî amplasarea sălilor de jocuri de noroc, având inclusiv prerogativa de a decide dacă acestea vor funcționa sau nu pe teritoriul municipiului.

Au fost agreate, de asemenea, o serie de rectificări la Pachetul pentru administraţia publică, după cum urmează:

finanţarea posturilor transferate către administraţia publică locală va fi asigurată până la luarea unei decizii privind păstrarea sau desfiinţarea acestora;

amenda pentru obstrucţionarea controlului va fi aplicată persoanei vinovate, nu primarului sau preşedintelui CJ;

nu mai există obligaţia stabilirii de cote adiţionale la taxe, ci se va stabili o marjă de 5% din bugetele locale pentru facilităţi fiscale;

termenul pentru transmiterea procesului-verbal de contravenţie se reduce la 6 luni, faţă de 3 ani anterior;

finanţarea asistenţilor personali va fi asigurată până la preluarea acestora de către AJPIS, începând cu 1 ianuarie 2026;

acolo unde există serviciu de evidenţa populaţiei şi poliţie locală, numărul de posturi poate fi modificat prin HCL, respectând plafonul maxim;

termenele de reorganizare vor fi ajustate pentru a permite aplicarea lor efectivă;

funcţionarii publici vor fi evaluaţi în scris o dată la patru ani pentru a verifica cunoaşterea legislaţiei actualizate.

”Guvernul şi AMR vor continua dialogul instituţional pentru a identifica cele mai eficiente soluţii în sprijinul municipiilor şi în interesul cetăţenilor”, au precizat reprezentanții AMR.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a afirmat luni, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, că o solicitare nerezolvată este că se va raporta totul la recensământ, „care nu este corect deloc”, menţionând că există municipii care ar putea înregistra pierderi de 100 sau chiar 200 de persoane.

”Am avut 30 de solicitări, dintre care una singură este nerezolvată. Mai precis se va raporta totul la recensământ, la numărul de populaţie de la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie. La Craiova, de exemplu, am primit doar 400 de tablete pentru a recenza o populaţie de 300.000 de locuitori. Ori este clar că rezultatele acelui recensământ nu au niciun fel de legătură cu realitatea. Am încercat să mergem pe varianta datelor de la INS, care sunt actualizate din an în an, am încercat să mergem pe varianta de la Direcţiile noastre de Evidenţă a Populaţiei, nu s-a acceptat, până la urmă, niciuna dintre aceste variante. În schimb, am reuşit să salvăm foarte multe dintre proiecte, în sensul că toate proiectele care la ora actuală se află la stadiu fizic peste 30% vor fi finanţate prin PNRR”, a declarat ea la Palatul Victoria, după discuţia Asociaţiei Municipiilor din România cu premierul Ilie Bolojan.

Întrebată care ar fi diferenţa între realizarea concedierilor pe baza datelor recensământului sau pe baza evidenţei populaţiei, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns că aceasta este una semnificativă.

”La Craiova, de exemplu, nu avem decât 4 persoane care vor trebui să fie disponibilizate, dar asta pentru că noi nu am făcut foarte multe angajări, adică pe schema pe care o aveam prevăzută de personal nu am mers niciodată cu ea la maxim şi, în general, municipiile să ştiţi că sunt cam în această situaţie. Noi am mai fost afectaţi de o scădere a organigramei şi anul trecut cu 10%, anul acesta ar veni cu 20%, dar sunt, într-adevăr, municipii reşedinţă de judeţ care vor avea pierderi şi de 100 sau 200 de persoane”, a spus primarul Craiovei.

Ea a explicat că, pentru celelalte proiecte, după adoptarea acestei Ordonanţe de urgenţă, ordonatorii de credite de la ministerele implicate vor întocmi un memorandum, care să garanteze că, dacă se va constata că proiectele pot fi finalizate până la mijlocul anului viitor, vor fi alocate sumele necesare pentru continuarea lor.

”O veste mai fericită, aş putea spune, pentru că nu ne mai aşteptam deloc la ea, a fost ca proiecte pe care noi am reuşit să le facem şi sunt la stadiul de SF sau de DALI, dar care nu intraseră în contractare, în cazul în care vor fi autorităţi care nu vor putea să-şi finalizeze proiectele până la data de iulie 2026, vor intra şi acestea la finanţare”, a spus edilul.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că, pe lângă sursele deja stabilite, se încearcă finanţarea unor proiecte şi prin alte resurse, precum Fondul pentru Climă, având în vedere că aici contractarea va demara abia din 2026.

”Se vor prioritiza aceste proiecte, în sensul că pistele de biciclete şi toate celelalte care nu erau foarte urgente vor fi date la o parte în favoarea şcolilor, reabilitărilor de blocuri, grădiniţelor, drumurilor judeţene şi aşa mai departe”, a explicat aceasta.

Lia Olguţa Vasilescu a adăugat că au primit garanții că și în cadrul programului Anghel Saligny vor fi alocate fonduri, deși acestea nu vor fi suficiente pentru a finanța toate proiectele.