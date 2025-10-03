Întrebat la conferința de presă de la Palatul Victoria, unde și-a prezentat bilanțul la 100 de zile de mandat, dacă se poate implica în rezolvarea grevei magistraților, Ilie Bolojan a spus că nu are pârghii directe pentru a face acest lucru.

În schimb, a cerut Ministerului Justiției să deschidă un dialog cu CSM și cu reprezentanții sistemului judiciar.

El a subliniat că situația actuală afectează direct cetățenii care depind de o sentință, iar suspendarea parțială a activității nu reprezintă o atitudine corectă față de aceștia.

„Personal nu am ce să fac pe această chestiune. Dar consider că Ministerul Justiției poate iniția un dialog cu magistrații, cu CSM. Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial, altfel nu cred că este în regulă. Nu e un aspect de respect față de cetățenii români, unii dintre ei depinde de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetățeni”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a reiterat că una dintre măsurile importante asumate de Guvern este introducerea interdicției cumulului pensiei cu salariul la stat. Premierul a spus că se caută formula constituțională pentru aplicarea acestei decizii, care este considerată „un element important” al reformei.

„Interdicţia cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Şi suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a afirmat că viitoarele guverne nu vor putea evita două direcții esențiale: creșterea veniturilor la buget și reducerea cheltuielilor de funcționare. Potrivit lui Bolojan, reforma administrației publice locale și centrale este o urgență, pentru că statul nu își mai permite costurile actuale.

Premierul a menționat că este necesară o analiză a posturilor și o reducere a cheltuielilor, precum și o responsabilizare a administrațiilor locale prin corelarea sumelor primite de la stat cu nivelul de colectare a taxelor locale.

„Reforma administraţiei publice locale şi centrale este o necesitate şi o urgenţă, pentru că, în afară de a oferi servicii mai bune, (administraţia, n.r.) ea trebuie să fie mai eficientă, pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci: o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor. (…)

Acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare. De asemenea, pentru a avea administraţii responsabile, este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporţionale cu gradul de încasare a impozitelor locale, în aşa fel încât să nu stai în administraţie pe banii statului şi să nu faci nimic”, a afirmat Bolojan.

În cadrul bilanțului, Bolojan a anunțat că printre măsurile vizate se numără și comasarea unor autorități și agenții, precum și reorganizarea serviciilor deconcentrate. Obiectivul declarat este de a eficientiza administrația și de a crea bugete echilibrate, care să permită finanțarea investițiilor.