În perioada imediat următoare va fi demarată procedura de listare pe bursă a unor companii de stat, a anunțat vineri premierul Ilie Bolojan. Printre societățile vizate se numără CEC Bank și Compania Națională Aeroporturi București SA.

CEC Bank a raportat în 2024 un profit de 668 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 2,5 miliarde, unic acționar fiind Ministerul Finanțelor.

La rândul său, Compania Națională Aeroporturi București, care gestionează aeroporturile Otopeni și Băneasa, a obținut anul trecut un profit de peste 600 milioane de lei, la afaceri de 1,8 miliarde. Pentru 2025, estimările indică un profit de peste 500 milioane de lei.

Ilie Bolojan a precizat că statul are în vedere vânzarea unor pachete minoritare și la companii deja listate, însă fără a renunța la controlul majoritar.

El a explicat că obiectivul principal este mobilizarea de resurse prin piețele financiare, iar listarea unor pachete minoritare de la companii publice, inclusiv CEC Bank și Aeroporturi București, ar permite valorificarea unor rezerve importante fără pierderea controlului asupra acestora.

„Un element important este cel al piețelor financiare. Este nevoie să mobilizam resurse pe piețele financiare. Avem rezerve importante care pot fi valorificate, dacă vom lista pachete minoritare de la companii publice care și astăzi sunt listate fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm companii care astăzi nu sunt listate: CEC, de exemplu, Aeroporturi București”, a transmis Ilie Bolojan vineri, 3 octombrie, cu ocazia bilanțului de 100 de zile de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că listarea pe bursă aduce multiple avantaje, precum o mai bună gestionare a companiilor, revigorarea pieței de capital, utilizarea mai eficientă a banilor din fondurile de pensii, îmbunătățirea transparenței și o administrare mai profesionistă prin implicarea acționarilor privați.

Potrivit acestuia, aceste schimbări ar putea conduce la servicii mai bune și profituri mai mari, iar această direcție va fi demarată în perioada imediat următoare.

„În felul acesta vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, vom folosi mai bine banii din fondurile de pensii, vom îmbunătății transparența și, având un acționar privat, vor fi mai bine administrate, vom avea servicii mai bune și profituri mai bune. Este o zonă pe care nu am exploatat-o suficient și pe care o vom demara în perioada imediat următoare”, a adăugat șeful Guvernului.

România și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență listarea la bursă a cel puțin trei companii de stat până în 2026, din sectoarele energie și transporturi. Deocamdată nu există o listă oficială, dar discuțiile dintre Guvern și Comisia Europeană vizează vânzarea unor pachete minoritare.

Surse guvernamentale au indicat că, în domeniul transporturilor, compania vizată este Aeroporturi București, prin listarea unui pachet minoritar de acțiuni.

În urma acestor listări, statul român ar putea obține venituri de ordinul zecilor de miliarde de lei. În ceea ce privește domeniul energiei, sunt luate în calcul noi pachete de acțiuni la Hidroelectrica și Romgaz, ambele deja listate pe Bursa de Valori București, însă deocamdată nu a fost luată o decizie finală în acest sens.