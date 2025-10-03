Primul aspect subliniat este diferența dintre „bursă” și „indici bursieri”. Când media anunță că bursa crește, se referă de fapt la creșterea indicilor bursieri precum Dow Jones, S&P 500, Nasdaq sau, în România, BET.

Acești indici includ doar companiile care performează cel mai bine financiar într-o perioadă dată. În cazul indicelui BET, din cele 20 de companii, jumătate sunt firme de stat cu monopol de piață. Companiile care nu mai obțin rezultate bune sunt scoase din indice, pentru a menține iluzia unei creșteri constante a bursei. În ultimul an, trei companii au fost eliminate din BET, deși pe piața de la București sunt listate peste 300 de companii.

Analiza arată că, de fapt, bursa românească scade semnificativ. Toate companiile listate în 2024 au prețul actual mai mic decât cel de listare, iar 70% dintre companiile listate în ultimii cinci ani sunt pe minus, ceea ce înseamnă pierderi pentru majoritatea investitorilor. Georgescu atrage atenția că această situație contrastează puternic cu percepția generată de media.

„La articolele mele sunt multe comentarii care ma intreaba de ce creste bursa? In conditiile in care consumul scade. Economia scade. Toti indicatorii macroeconomici sunt puternic la vale. Iti explic in acest articol. Sa incepem 1 „Bursa creste” . Care bursa? Cand vezi in media stiri ca bursa creste, de fapt indicii bursieri cresc. Nu bursa

2 Ce sunt indicii bursieri? Cei de la bursa au inventat niste indici bursieri: Dow Jones ,S&P 500, Nasdaq etc In Romania este indicele BET. Acesti indici sunt inventati pentru a spune povestea ca „ bursa creste”. In indici sunt puse companiile care performeaza cel mai bine din punct de vedere financiar intr-o anumita perioada. De exemplu in indicele BET sunt 20 de companii. Jumatate sunt firme de stat care au monopol de piata”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

El mai notează că bursele s-au transformat în „săli de păcănele”, unde majoritatea investitorilor cumpără acțiuni doar sperând să le vândă mai scump. Această abordare este speculativă și nu reprezintă o investiție solidă. În plus, randamentul dividendelor la Bursa de la București este în medie de 3%, sub dobânda bancară, iar mulți investitori nu știu nici măcar ce randament au obținut în anul precedent.

Georgescu atrage atenția și asupra „Doreilor” care recomandă investiții la bursă fără să aibă experiență reală în domeniul financiar. Acești „Dorei” copiază informații din cărți sau cursuri și încearcă să atragă investitori naivi, fiind deseori agresivi pe rețelele sociale când sunt criticați.

„Atentie. Daca o firma nu mai are rezultate financiare bune intr-un an, este scoasa din indice. Deoarece strica povestea ca „ bursa creste”. De exemplu in ultimul an trei companii au fost scoase din indicele BET. Dar stai putin. Pe bursa din Bucuresti sunt peste 300 de companii listate 3 De fapt bursa scade puternic. Daca incepi sa analizezi bursa de la Bucuresti, vei realiza ca de fapt bursa scade puternic. Toate listarile de companii din anul 2024 sunt pe minus. Adica pretul de acum este mai mic decat pretul de listare pe bursa. Mai mult, 70% dintre listarile din ultimii 5 ani sunt pe minus. Deci 70% din oameni au mai putini bani. Acum ai inteles de ce „ bursa creste”? 4 Bursele s-au transformat in sali de pacanele. Warren Buffett spune ca bursele s-au transformat in sali de pacanele. Majoritatea oamenilor cumpara sperand ca vor vinde mai scump. Asta este specula, nu investitie 5 Randamentul dividendelor obtinute la bursa. La orice investitie conteaza cati bani incasezi. La companii acest lucru inseamna dividendele incasate. Bursa de la Bucuresti are un randament mediu la dividende de 3%. Sub dobanda bancara. Din ce am observat, 80% dintre cei care joaca la bursa, nu stiu nici macar ce randament au avut anul trecut 6 Dorei care iti spun sa investesti la bursa. Ca si la imobiliare sunt multi Dorei care iti spun sa investesti la bursa. Acesti Dorei nu au lucrat in viata lor intr-un departament financiar. Si nu vor lucra niciodata deoarece nu au habar de notiuni de baza financiare. Ei spera ca vor gasi niste fraieri care sa le cumpere cursurile copiate din alte carti. Unii Dorei ma jignesc vulgar pe retelele sociale. Sunt speriati ca lumea afla ca de fapt sunt niste impostori care doar vor sa insele oamenii naivi”, a maiu scris economistul.

Concluzia economistului este că 70% dintre investitorii de pe Bursa de la București au pierdut bani, mulți urmând sfaturile greșite ale acestor impostori. Sfatul său principal este să se acorde mare atenție recomandărilor neavizate și să se urmeze principii solide de investiție, precum cele promovate de Warren Buffett.

„Mie imi pare rau de cei 70% care au pierdut bani pe bursa de la Bucuresti. Probabil unii au ascultat de Dorei. Din pacate nu au ascultat de Warren Buffett. Sfatul meu: Atentie mare la Dorei”, a conchis Radu Georgescu.

