Radu Georgescu critică persoanele fără experiență care dau sfaturi despre investiții imobiliare
Radu Georgescu a spus că în România există mulți „Dorei” care nu au nicio meserie și nicio expertiză, dar își dau cu părerea despre subiecte variate, de la economie și fiscalitate până la fotbal. În opinia sa, în ultimii ani s-a format un grup numeros de persoane care susțin că cea mai bună investiție este în imobiliare.
El a explicat că unii dintre aceștia urmăresc să câștige comisioane dacă reușesc să convingă pe cineva să cumpere o casă, în timp ce alții vând cursuri sau organizează podcasturi prin care promovează aceleași idei.
Pierderile investitorilor care au urmat sfaturile privind acțiunile imobiliare listate la bursă
Antreprenorul a arătat că, la Bursa de Valori București, companiile din domeniul imobiliar au înregistrat scăderi în ultimii trei ani. El a precizat că, dacă în anul 2022 cineva ar fi investit 100 de lei în acțiuni ale acestor firme, pierderea ar fi fost de circa 20%. Ținând cont și de inflație, pierderea reală ar fi ajuns la 50%.
Radu Georgescu a afirmat că are clienți care i-au mulțumit pentru sfaturile de a evita astfel de investiții și a adăugat că situația din piața imobiliară se complică.
Diferența dintre profiturile raportate de firmele de construcții și pierderile reale din piață
El a explicat că multe firme din construcții raportează în contabilitate venituri în timpul perioadei de execuție și la finalizarea proiectului, chiar dacă nu au vândut niciun apartament. În aceste condiții, pe hârtie companiile pot părea profitabile, dar în realitate pot avea pierderi mari.
Antreprenorul a avertizat că, din acest motiv, urmează o perioadă dificilă pentru firmele din construcții.
El a amintit că, după ce a scris un articol despre bula imobiliară din România, a primit numeroase comentarii potrivit cărora piața „duduie”. Totuși, mesajul său final este unul de avertisment: „Atenție mare la Dorei”.
„In Romania sunt o gramada de Dorei. Dorel nu are habar de nimic. Nu are nicio meserie, dar isi da cu parerea despre orice: economie, fiscalitate, fotbal etc.
In ultimii ani au aparut o gramada de Dorei care spun ca cea mai buna investitie este in imobiliare. Acestia spera ca poate gasesc vreun fraier care sa cumpere vreo casa. Asa isi iau si ei un comision. Sau macar sa gaseasca vreun fraier care sa cumpere vreun curs , sa se uite la un podcast etc.
Acum realitatea economica. Pe bursa din Bucuresti sunt listate mai multe companii din zona imobiliara. In ultimii 3 ani , toate actiunile sunt pe minus. Daca il ascultai pe Dorel si investeai in anul 2022 100 de lei in actiuni, pierdeai pana cum vreo 20% din bani. Tinand cont si de inflatie, de fapt pierdeai vreo 50% din bani. Super investitie!!! Am clienti care imi multumesc ca le-am explicat sa nu investesca in imobiliare.
Bonus
Distractia de acum vine in imobiliare. Putini stiu contabilitate. Firmele din imobiliare inregistreaza in contabilitate venituri pe perioada constructiei cat si la finalizarea blocului. Chiar daca nu au vandut niciun apartament.
Pe scurt, pe hartie, arata super profit, in realitate este super gaura. Din acest motiv vei vedea deranj mare la firmele din constructii in perioada urmatoare. Saptamana trecuta am scris un articol despre bula imobiliara din Romania.
Multi Dorei au comentat ca piata imobiliara duduie. Sfatul meu: Atentie mare la Dorei”, spune antreprenorul Radu Georgescu într-o postare pe Facebook.