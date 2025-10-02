Radu Georgescu a spus că în România există mulți „Dorei” care nu au nicio meserie și nicio expertiză, dar își dau cu părerea despre subiecte variate, de la economie și fiscalitate până la fotbal. În opinia sa, în ultimii ani s-a format un grup numeros de persoane care susțin că cea mai bună investiție este în imobiliare.

El a explicat că unii dintre aceștia urmăresc să câștige comisioane dacă reușesc să convingă pe cineva să cumpere o casă, în timp ce alții vând cursuri sau organizează podcasturi prin care promovează aceleași idei.

Antreprenorul a arătat că, la Bursa de Valori București, companiile din domeniul imobiliar au înregistrat scăderi în ultimii trei ani. El a precizat că, dacă în anul 2022 cineva ar fi investit 100 de lei în acțiuni ale acestor firme, pierderea ar fi fost de circa 20%. Ținând cont și de inflație, pierderea reală ar fi ajuns la 50%.

Radu Georgescu a afirmat că are clienți care i-au mulțumit pentru sfaturile de a evita astfel de investiții și a adăugat că situația din piața imobiliară se complică.

El a explicat că multe firme din construcții raportează în contabilitate venituri în timpul perioadei de execuție și la finalizarea proiectului, chiar dacă nu au vândut niciun apartament. În aceste condiții, pe hârtie companiile pot părea profitabile, dar în realitate pot avea pierderi mari.

Antreprenorul a avertizat că, din acest motiv, urmează o perioadă dificilă pentru firmele din construcții.

El a amintit că, după ce a scris un articol despre bula imobiliară din România, a primit numeroase comentarii potrivit cărora piața „duduie”. Totuși, mesajul său final este unul de avertisment: „Atenție mare la Dorei”.