Radu Georgescu a transmis că, spre deosebire de perioada crizei din 2010, când măsurile fiscale esențiale au fost anunțate clar și rapid, în prezent lucrurile se desfășoară într-o manieră confuză.

În opinia sa, în 2010 populația a înțeles imediat impactul asupra bugetului propriu, după ce președintele Traian Băsescu a anunțat în doar 30 de secunde majorarea TVA-ului și reducerea salariilor bugetarilor.

Astăzi, în schimb, măsurile de reducere a deficitului bugetar sunt discutate de peste trei luni, fără un mesaj coerent transmis către populație. Se adoptă modificări legislative succesive, fără o direcție clară, iar oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă sau ce urmează. Georgescu consideră că această incertitudine generalizată afectează toate categoriile sociale.

Antreprenorul propune o soluție directă și ușor de aplicat pentru reducerea cheltuielilor bugetare: stabilirea unui plafon maxim pentru salariile din sectorul public. Concret, el susține că niciun bugetar nu ar trebui să câștige mai mult decât președintele țării, iar bugetul total al unui consiliu de administrație ar trebui limitat la echivalentul a trei salarii prezidențiale.

Aceste măsuri, spune el, ar putea fi implementate simplu și rapid, însă în locul lor politicienii aleg să complice inutil lucrurile. Rezultatul? Nemulțumiri și instabilitate în toate zonele societății.

Georgescu susține că incertitudinea fiscală afectează întreg spectrul social și economic:

Mediul privat – Angajații nu mai știu ce taxe îi așteaptă, dacă firmele vor mai putea plăti salarii sau dacă își vor păstra locul de muncă.

Antreprenorii – Aceștia încep să se întrebe dacă mai are sens să își asume riscuri, în condițiile în care povara fiscală este tot mai mare. Cu un impozit pe profit de 16%, dividende taxate cu încă 16% și contribuții de sănătate suplimentare, statul pare, în opinia sa, acționarul principal al fiecărei firme.

Bugetarii – Sunt în incertitudine: nu știu dacă vor fi concediați, dacă salariile vor scădea sau dacă vor fi trimiși în concedii fără plată.

Elevii și profesorii – Georgescu subliniază că bursele elevilor au fost tăiate, iar bugetul educației este în scădere, deși România este deja pe ultimul loc în UE la alocările pentru acest sector, potrivit Eurostat.

În concluzia sa, antreprenorul a comparat România cu o navă prinsă într-o furtună economică. El susține că liderii politici trebuie să ia decizii rapide, clare și ușor de înțeles, în loc de modificări legislative repetate și neclare.

În lipsa unei direcții ferme, țara pare, în opinia lui Radu Georgescu, să plutească în derivă, iar toamna ar putea aduce o criză și mai severă dacă nu se intervine la timp.