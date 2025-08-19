Măsura propusă de Guvern prevede limitarea deductibilității cheltuielilor pentru servicii furnizate între companiile din același grup la un plafon de 3% din cifra de afaceri. Cheltuielile vizate includ servicii de management, contabilitate, marketing, IT, juridic sau resurse umane.

Dacă valoarea acestor servicii depășește pragul stabilit, diferența devine nedeductibilă la calculul impozitului pe profit. Asta înseamnă că firma va plăti 16% impozit pe sumele care depășesc plafonul.

Contrar percepției răspândite în spațiul public, nu se introduce un nou impozit și nu este o măsură dedicată exclusiv multinaționalelor. Este vorba de o ajustare a modului în care se calculează impozitul pe profit pentru toate firmele care fac parte dintr-un grup.

„Se pare că nu prea a înțeles nimeni ce vrea Guvernul să facă. (…) Guvernul vrea să schimbe criteriile de calcul pentru impozitul pe profit plătit de companii. Vrea să pună o limitare de 3% pentru serviciile intra grup (servicii de management, servicii contabile, marketing, IT, legal, HR etc). Dacă firma depășește această limitare, cheltuielile devin nedeductibile. Adică firma plătește impozit pe profit 16% din acele sume intra grup. Deci nu se schimbă nicio impozitare pentru multinaționale”, spune acesta pe Facebook.

Modificarea se aplică oricărei companii din România, fie că este IMM sau corporație, atâta timp cât face parte dintr-un grup — adică are cel puțin 25% din acțiuni deținute de același asociat sau acționar, alături de alte firme.

Astfel, impactul este extins și va afecta inclusiv companiile românești afiliate în diverse structuri de business, nu doar multinaționalele.

„Cui se adresează? Tuturor companiilor din România, românești și multinaționale, IMM-uri și companii foarte mari. Condiția este ca firma să facă parte dintr-un grup de firme. Grupurile de firme sunt formate din firme care au cel puțin 25% din acțiuni deținute de aceeași persoană. Deci această lege va impacta toate firmele, nu doar multinaționale”, mai transmite Radu Georgescu.

Potrivit lui Radu Georgescu, marile companii internaționale ar putea chiar să aprecieze această modificare, întrucât elimină o serie de obligații birocratice și de costuri legate de documentarea prețurilor de transfer.

În acest context, multe dintre controalele fiscale, litigiile cu ANAF și cheltuielile cu consultanța fiscală ar putea deveni inutile. Antreprenorul atrage atenția că una dintre consecințele indirecte ale acestei reglementări ar putea fi reducerea drastică a activității departamentelor de prețuri de transfer din marile firme de consultanță.

„Multinaționalele vor fi fericite cu această lege. Vor avea liber la externalizarea profitului. Dar multinaționalele vor scăpa de controalele de la ANAF. Vor scăpa de procesele cu statul

Vor scăpa de costurile cu consultanța fiscală pentru prețurile de transfer. Practic, această lege va desființa jobul de consultant pe prețuri de transfer intra grup. De aceea cele mai mari critici pentru această lege vin de la firmele din Big 4 care au departamente de prețuri de transfer intra grup”, spune Radu Georgescu.

Deși pare o măsură neutră pentru publicul larg, realitatea economică este că orice cost suplimentar pentru firme se reflectă, în final, în prețul plătit de consumator.

„Orice cost, creșteri de taxe sunt transferate de firme către clienți”, avertizează Radu Georgescu. Astfel, noua măsură ar putea contribui indirect la creșterea inflației, fiind absorbită de clienți sub forma unor produse și servicii mai scumpe.