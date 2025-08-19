Noul format al certificatelor de concediu medical vine cu o modificare esențială: va fi trecut explicit procentul exact pe care pacientul îl primește ca indemnizație. Acest procent variază, de la 55% până la 100%, în funcție de mai mulți factori: tipul afecțiunii medicale, stadiul de cotizare la sistemul de asigurări și vechimea în muncă.

Până acum, pe certificate apărea în mod standard procentul de 75%, ceea ce genera confuzie, pentru că în realitate, în cazul anumitor boli sau condiții de vechime, indemnizația era mai mică.

Noul formular elimină această ambiguitate, aducând mai multă transparență pentru pacienți și angajatori.

Documentele tipărite înainte de 1 august nu vor fi înlocuite, ci vor putea fi utilizate în continuare, cu mențiunea că medicul va completa manual procentul exact în fișa de observații medicale. Astfel, nu se irosesc resurse, iar tranziția către noile formulare se face gradual, fără sincope administrative.

Pentru pacienți, acest lucru nu aduce schimbări în drepturile lor legale. Indemnizațiile se acordă conform legii, iar modificările țin doar de forma documentelor, nu de fondul reglementărilor.

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a avertizat recent că modificările aduse regimului concediilor medicale pot genera probleme pentru angajatori. Concret, recalcularea indemnizațiilor în baza noilor procente impune refacerea statelor de plată din lunile anterioare, ceea ce implică și depunerea unor declarații fiscale rectificative (formularul 112).

Problema apare atunci când diferențele în obligațiile fiscale sunt interpretate de ANAF drept datorii întârziate, ceea ce poate atrage dobânzi și penalități pentru companii, deși ajustările sunt cauzate exclusiv de modificările legislative.

Pentru a evita aplicarea automată a dobânzilor și penalităților, CCF a înaintat Ministerului Finanțelor și ANAF o propunere concretă: introducerea în formularul 112 a unei opțiuni distincte prin care angajatorii să poată semnala că rectificarea este cauzată de modificările legislative.

Se propune introducerea unei mențiuni precum „recalcul indemnizații concedii medicale – cod 01, conform modificărilor legislative”. Astfel, autoritățile fiscale ar avea un cadru clar pentru a excepta aceste situații de la penalizări, protejând angajatorii de consecințe financiare nedrepte.