Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus recent în dezbatere publică un proiect de ordin care vizează actualizarea Anexei nr. 2 a Ordinului CNAS nr. 541/2011. Documentul prevede că, la completarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice sau a celor de internare, adresa de domiciliu a pacientului nu va mai fi un câmp obligatoriu.

În forma actuală, paragraful relevant stipulează: „se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele și adresa completă)”.

Conform proiectului de ordin, acesta va fi modificat prin adăugarea mențiunii „adresa completă nu este câmp obligatoriu de completat”. Astfel, doar numele și prenumele vor rămâne obligatorii în categoria datelor de identificare.

„Propunem aprobarea Ordinului anexat, în vederea reglementării faptului că adresa asiguratului prevăzută în modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nu este câmp obligatoriu de completat, având în vedere că adresa de domiciliu al cetățenilor nu mai este prevăzută în noul model de carte de identitate”, scrie în propunere.

În forma actuală, biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice sau biletul de internare solicita în mod obligatoriu trei date de identificare: numele, prenumele și adresa completă a pacientului.

Această schimbare permite pacienților să folosească noile cărți electronice de identitate fără a întâmpina dificultăți în dovedirea domiciliului la completarea formularelor medicale. În prezent, informația privind adresa se află doar în cipul electronic al documentului, iar autoritățile, inclusiv cele din domeniul sănătății, nu sunt dotate cu cititoare speciale pentru aceste cărți de identitate.

CNAS justifică propunerea prin necesitatea de adaptare a procedurilor medicale la noile tehnologii de identificare. Eliminarea obligativității adresei urmărește să reducă blocajele administrative și să faciliteze accesul pacienților la servicii medicale fără birocrație suplimentară.

În lipsa acestei dotări tehnice, deținătorii de cărți electronice pot întâmpina dificultăți în dovedirea adresei la completarea formularelor medicale. Astfel, eliminarea caracterului obligatoriu al rubricii privind domiciliul este văzută ca o măsură de simplificare și adaptare la noile condiții.

Proiectul de ordin, aflat în prezent în dezbatere publică, detaliază schimbarea direct în actul normativ de bază. Documentul prevede:

„În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 (…), la litera C, câmpul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele şi adresa completă); adresa completă nu este câmp obligatoriu de completat.”

Acest paragraf marchează modificarea expresă a prevederilor care până acum solicitau obligatoriu numele, prenumele și adresa completă a pacientului. În noua formulă, domiciliul devine un element opțional la completarea biletelor de trimitere și internare.

Pentru a deveni aplicabil, proiectul de ordin trebuie să fie aprobat prin semnătura ministrului sănătății și a președintelui CNAS. Ulterior, actul va fi publicat în Monitorul Oficial. Numai după această etapă, modificările propuse vor produce efecte în practică.