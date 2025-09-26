Casa Județeană de Pensii Sălaj a transmis că pentru seria cu numărul 15 au fost repartizate 124 de bilete de tratament.

Acestea sunt valabile în următoarele stațiuni balneare:

1 Mai,

Bizușa,

Buziaș,

Căciulata,

Covasna,

Băile Felix,

Geoagiu,

Herculane,

Mangalia,

Moneasa,

Ocna Șugatag,

Saturn,

Sovata,

Tășnad,

Tușnad,

Vatra Dornei.

Sejururile încep în intervalul 17–20 octombrie 2025. Beneficiarii care au primit bilete prin alocare automată trebuie să le ridice de la sediul instituției între 25 septembrie și 8 octombrie 2025.

Programul de eliberare este de luni până joi între orele 08:00–14:00 și vineri între 08:00–13:00.

În cazul în care rămân bilete nerevendicate, acestea vor fi redistribuite în perioada 9–20 octombrie 2025. Pentru detalii, persoanele interesate pot apela Compartimentul Bilete de Tratament la numerele 0260.622.990 și 0799.902.699.

Casa Județeană de Pensii Hunedoara a pus la dispoziția pensionarilor 181 de bilete pentru seria 14/2025, cu intrarea între 1 și 4 octombrie. Din total, 156 au fost deja alocate prin sistemul automat SPA, conform punctajului obținut de solicitanți.

În prezent, mai există locuri libere pentru mai multe stațiuni: Băile Herculane (4 bilete), Buziaș (8), Covasna (2), Băile Felix (4), Căciulata (4), Mangalia (2) și Ocna Șugatag (1). Fiecare sejur are o durată de 16 zile, iar ridicarea biletelor se face personal, printr-un reprezentant cu procură notarială sau prin soț/soție, prezentând actele de identitate și certificatul de căsătorie.

Termenul limită pentru ridicare este 25 septembrie 2025, ora 14:00. Biletele nepreluate vor fi redistribuite începând cu 26 septembrie, ora 08:00. Lista cererilor aprobate este disponibilă la sediul CJP Hunedoara și online, în timp ce cererile neaprobate pot fi consultate doar pe site. Instituția subliniază că alocările automate nu pot fi modificate.

Accesul la biletele de tratament se face conform reglementărilor legale. Articolul 6 din H.G. nr. 998/2020 prevede că solicitările trebuie depuse la casele de pensii sectoriale, însoțite de mai multe documente: copie după cartea de identitate, talonul de pensie, biletul de trimitere sau scrisoarea medicală, precum și documentele medicale care atestă necesitatea tratamentului, în cazul pensionarilor încadrați în grad de invaliditate.

De asemenea, articolul 7 alin. (2) al aceluiași act normativ stabilește perioada în care pot fi depuse cererile. Pensionarii militari și beneficiarii altor prevederi cu caracter reparatoriu trebuie să transmită solicitările între 10 septembrie și 20 noiembrie pentru anul următor. Cererile pot fi făcute atât pentru obținerea unui bilet de tratament, cât și pentru decontarea costurilor.

Casele județene de pensii subliniază importanța ridicării biletelor în termenul stabilit. Sejururile oferă pensionarilor oportunitatea de a beneficia de tratamente medicale de specialitate, în paralel cu activități de odihnă și recuperare. Instituțiile recomandă titularilor să respecte termenele, pentru a evita pierderea locului alocat și pentru a permite redistribuirea eficientă către alți solicitanți.