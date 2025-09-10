Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat repartizarea a 130 de bilete de tratament balnear pentru seria 14, destinate pensionarilor și beneficiarilor eligibili. Sejururile vor fi organizate în următoarele stațiuni: 1 Mai, Băile Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Mangalia, Moneasa, Ocna Șugatag, Sovata, Tășnad, Tușnad, Turda și Vatra Dornei.

Perioadele de începere a sejururilor sunt 1, 2, 3 și 4 octombrie 2025. Persoanele repartizate prin alocare automată își pot ridica biletele de la sediul instituției, în perioada 10 – 22 septembrie 2025, în următorul program:

Luni – Joi: 08:00 – 14:00

Vineri: 08:00 – 13:00

Pentru locurile rămase, redistribuirea va avea loc între 24 și 30 octombrie 2025.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Bilete de Tratament, la numerele de telefon: 0260.622.990 sau 0799 902 699.

Lista persoanelor repartizate pentru seria 14/2025 a biletelor de tratament balnear poate fi consultată mai jos.

2025-09-10-repartitie-bilete-tratament-seria-14-2025

România, biletele de tratament balnear sunt acordate prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în conformitate cu prevederile legale și reglementările în vigoare. Aceste bilete sunt destinate persoanelor care au nevoie de recuperare medicală și care îndeplinesc anumite criterii stabilite de legislație.

Pensionarii sistemului public de pensii : Aceștia pot solicita bilete de tratament balnear în limita locurilor disponibile, în funcție de afecțiunile de care suferă și de recomandările medicului specialist.

Asigurații sistemului public de pensii : Persoanele care contribuie la sistemul public de pensii și care au domiciliul sau reședința în România pot solicita bilete de tratament balnear, în funcție de afecțiunile de care suferă și de recomandările medicului specialist.

Persoanele cu handicap : Adulții cu handicap, încadrați în grad de handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pot beneficia de bilete de tratament balnear, în funcție de afecțiunile de care suferă și de recomandările medicului specialist.

Veteranii de război și văduvele de război : Aceste categorii beneficiază de bilete de tratament balnear în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Alte categorii de beneficiari: Pot exista și alte categorii de persoane care pot beneficia de bilete de tratament balnear, în funcție de legislația specifică și de reglementările în vigoare.

Pentru a solicita un bilet de tratament balnear, persoanele interesate trebuie să depună următoarele documente la casa județeană de pensii în a cărei evidență se află:

Cererea tip de acordare a biletului de tratament;

Actul de identitate (copie);

Cuponul de pensie sau adeverința care atestă calitatea de asigurat (pentru asigurați);

Certificatul de încadrare în grad de handicap și, după caz, programul individual de recuperare (pentru persoanele cu handicap);

Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau specialist, care recomandă tratamentul balnear;

Alte documente specifice, în funcție de categoria de beneficiar.

Biletele de tratament balnear se acordă în limita locurilor disponibile și în funcție de afecțiunile de care suferă solicitantul. Repartizarea acestora se face pe serii, iar persoanele interesate trebuie să depună cererile cu un anumit interval de timp înainte de data de intrare în stațiune.

De asemenea, există posibilitatea de redistribuire a locurilor rămase neocupate, în funcție de cererile depuse și de disponibilitatea acestora.