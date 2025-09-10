George Moț atrage atenția, într-o analiză publicată pe Facebook, asupra strategiei prin care Guvernul încearcă să acopere găurile din buget pe spatele contribuabililor.

Concret, acesta explică faptul că mărirea vârstei de pensionare echivalează cu o dublă lovitură: taxele pe muncă cresc indirect, iar pensiile scad ca valoare totală, chiar dacă procentual sau nominal lucrurile par neschimbate.

Prin creșterea vârstei de pensionare, salariații vor contribui mai mulți ani la buget. Astfel, deși cota de impozitare rămâne aceeași, suma totală colectată de stat crește.

Dacă perioada în care o persoană beneficiază de pensie se reduce, atunci și valoarea totală plătită de stat scade, chiar dacă pensia lunară rămâne neschimbată.

George Moț subliniază că această măsură vine după ce Guvernul deja a mărit taxele pe pensii, lucru pe care îl consideră o dovadă a lipsei de înțelegere asupra modului în care funcționează sistemul de protecție socială și diferențele dintre pilonii de pensii.

”Acest Guvern fie nu înțelege, fie nu vrea să înțeleagă cum funcționează sistemul de protecție socială atunci când vine vorba de pensii și de diferențele dintre pilonii de pensie din România. Altfel, nu ne-am fi trezit cu un sistem fiscal care dublează taxarea, care taxează pierderea și care scutește de la taxare doar anumiți piloni de pensii, în detrimentul economisirii individuale și suplimentare pentru pensie”, spune acesta.

Potrivit lui George Moț, soluția reală ar fi încurajarea economisirii individuale și suplimentare prin pilonii privați de pensii. În acest caz, valoarea pensiei nu mai depinde de echilibrul dintre generațiile active și cele retrase din activitate, ci de contribuția și randamentul obținut de fondul de pensie.

”Tocmai de aici rezultă importanța pensiei private, în care valoarea pensiei nu mai este afectată de dezechilibrele inter-generaționale. Adică nu trebuie să te mai bazezi pe generațiile viitoare să-ți plătească pensia, ci te bazezi doar pe tine. Fiecare este responsabil să economisească și să-și plătească propria pensie. Fără ”speciali”, fără intervenția statului, fără discriminare. Fiecare primește pensia după cât de mult a contribuit. Și după cât profit i-a obținut administratorul fondului său de pensie. Ca urmare, populația ar trebui încurajată să economisească suplimentar pentru pensie!”, continuă George Moț.

Acesta avertizează că Guvernul taxează suplimentar economiile private, inclusiv pierderile, și în același timp propune legi prin care limitează dreptul cetățenilor de a decide ce fac cu banii lor.

George Moț consideră că actuala politică fiscală este profund nedreaptă: în loc să reducă cheltuielile statului și să corecteze abuzurile, Guvernul transferă întreaga povară asupra populației active și a viitorilor pensionari.