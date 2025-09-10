Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, s-a prezentat miercuri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, unde a semnat documentele referitoare la măsura controlului judiciar. La ieșire, Georgescu a făcut declarații ample, critice și metaforice la adresa autorităților, sistemului politic și situației internaționale.

El a început prin a vorbi despre ceea ce numește „imperiul minciunii” și necesitatea dreptății. Călin Georgescu a precizat că poporul francez protestează astăzi împotriva unui sistem pe care l-a considerat draconic și a amintit că președintele Macron l-a invitat pe Bolojan, pe atunci președinte interimar, pe care Georgescu l-a descris ca fiind „ca o slugă”.

Fostul candidat a mai spus că „zidul Parisului a căzut” și că, ca undă de șoc, va urma Zidul Berlinului, apoi Zidul Bruxelles-ului și, ulterior, Zidul Bucureștiului. În opinia sa, chiar și Zidul Chișinăului va cădea foarte ușor, cu o undă mică.

„Imperiul minciunii a primit un cutremur consistent și, desigur, că este o zicere franceză care spune că dreptatea și drepturile și libertățile se iau, nu se dau. Și asta face poporul francez care astăzi este pe stradă contestând acest sistem draconic impus în Franța. Și să nu uităm că același Macron l-a invitat pe Bolojan, nu? Care era pe vremea aceea președinte interimar și care s-a dus, sigur, ca o slugă. Și eu vă spun că zidul Parisului a căzut, va urma ca undă de șoc Zidul Berlinului care va cădea a doua oară, până s-a construit tot pe minciună, va urma Zidul Bruxelles-ului și ulterior va urma Zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va duce că e foarte ușor și va cădea și Zidul Chișinăului.”

Călin Georgescu a declarat că, în opinia sa, dreptatea nu mai există și că, atunci când aceasta este vândută, devine lege. El a susținut că procesul în care este implicat nu îl privește doar pe el, ci întreaga Românie.

Georgescu a explicat că o „clică de pseudoculți” controlează țara prin fraudă și minciună pentru a o vinde intereselor străine, acuzându-i că au ajuns să fure chiar de la mamele care dau viață.

El a afirmat că această grupare a transformat România într-o colonie, un fel de „gulag al disperării”, sufocat de jocuri de noroc, cămătari, bancheri, droguri și lipsă de speranță.

„Eu vă spun așa, da, că nu mai avem dreptate și când dreptatea se vinde, dreptatea devine lege. Iar procesul adevărat, ce este astăzi, nu este al meu, este al României. Și spun asta pentru că astăzi o clică de pseudoculți care stăpânesc prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine. Au ajuns să fure de la mamele care dau viață! Au transformat țara într-o colonie pentru a o face să fie un gulag al disperării, care este sufocat de jocuri de noroc, așa cum se vede în toată țara, de cămătari, bancheri, de droguri și de lipsă de speranță.”

Călin Georgescu a afirmat că, în opinia sa, lanțurile de astăzi nu mai sunt de fier, ci de minciună, și că acestea se vor rupe prin adevăr și unitate. El a adăugat că, foarte curând, va veni și adevărul legat de anularea alegerilor din 6 decembrie 2024.

Călin Georgescu a afirmat că România este, în opinia sa, sprijinită consistent de Ursula von der Leyen, pe care a criticat-o, susținând că, „pe principiul minicuna are picioare scurte” sau că, prin opoziție, România ar trebui să devină acțiunea însăși. El a adăugat că, în opinia sa, von der Leyen a reușit performanța unică de a transforma o defecțiune mecanică într-o invazie geopolitică.

„Constat că suntem foarte consistent sprijiniți, foarte consistent, de către Ursula von der Leyen, care, pe principiul minicuna are picioare scurte sau ne opunem acțiunii ca să devenim acțiunea însăși, a reușit performanța unică pe mapamond să transforme o defecțiune mecanică într-o invazie geopolitică.”

Călin Georgescu a declarat că România nu poate fi condusă prin „scuze ridicole”, ci doar prin adevăr și unitate. El a susținut că puterea nu va mai rămâne la oligarhi, ci se va întoarce la poporul român, iar atunci țara va fi atotstăpânitoare, prosperă și fericită pentru toți. Georgescu a afirmat că România va fi liberă și demnă, aparținând poporului român, și a transmis un mesaj de mobilizare către cetățeni, îndemnându-i să nu-și piardă pacea sufletească, să nu se teamă, să fie oameni ai lui Dumnezeu și să rămână demni.