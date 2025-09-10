Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, inculpat pentru mai multe infracțiuni grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, rasistă sau legionară, se prezintă astăzi în fața polițiștilor, în cadrul măsurii preventive de control judiciar, după ce ziua și ora acestei prezentări au fost modificate din nou.

Judecătoria Sectorului 1 București a respins cererea sa de revocare a controlului judiciar, menținând obligația de a se prezenta săptămânal la poliție. În soluția pe scurt a instanței se arată:

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, se arată în soluţia pe scurt a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, potrivit portalului instanţelor de judecată.

Instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive și a stabilit că cheltuielile judiciare rămân în sarcina lui Georgescu. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

La ieșirea de la instanță, Georgescu a declarat că menținerea controlului judiciar reprezintă „un abuz total împotriva legii”. Săptămâna trecută, el sublinia în fața presei:

„Tăcerea adevărului este mai grea decât țipătul minciunii. Oligarhia și soroșismul bancar, deși puțin la număr, au înțeles că arta înrobirii fără lanțuri e la îndemâna lor. Așa că au semănat sărăcie și minciună pentru a culege supunere și control. Au hrănit poporul cu pâine ieftină și cir vulgar, transformând suferința în spectacol și sclavia în obișnuință”, a declarat Călin Georgescu.

Între timp, românii se mobilizează pentru a-i arăta sprijinul în stradă. Pe pancartele protestatarilor se putea citi mesajul: „Pentru dreptate, vrem anticipate”, semn că și cei mai înfocați susținători au renunțat la ideea „Turul II înapoi!”.

Magistrații urmează să ofere, tot în această săptămână, un răspuns definitiv privind măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu.