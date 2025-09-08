Elena Udrea, abia ieșită din penitenciar, a fost prezentă, duminică noaptea, în emisiunea TV „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, unde a vorbit despre cei patru ani de detenție, planurile sale de viitor și alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Chiar dacă a fost ministru al Turismului, Elena Udrea nu a avut parte de tratament preferențial în spatele gratiilor. În cei patru ani petrecuți în pușcărie, aceasta ar fi stat în condiții grele. Ba chiar a ajuns la concluzia că, în România, închisoarea pentru femei este mai aspră decât închisoarea pentru bărbați.

De altfel, nu i-ar fi fost respectate drepturile. Spre exemplu, trei ani și patru luni (din cei patru petrecuți în detenție), ea nu și-a putut vedea unicul copil. Astfel, a decis să se înscrie în Asociaţia pentru Drepturile Omului şi Reprezentare ADOR, pentru a ajuta mamele din închisoare.

„Am stat în condiții grele, la fel ca celelalte femei, nu mi s-au respectat drepturile. Domnul Halchin, în afară de investiții care se întorc în șpagă. El a fost preocupat numai de construcția de penitenciare, nu și de cum reabilităm oamenii. Nu am primit permisie 3 ani și 4 luni ca să văd fetița. Doamna Gherasim a reușit să treacă un raport prin comisia de abuzuri cât încălcări sunt. Femeile fac închisoare mai greu decât bărbații în România. Femeile acelea duc o viață grea, iar când ies nu au nicio șansă. Eu am învățat să fac compleuri. Nu poti câștiga bani în acest mod. M-am înscris în asociația ADOR, sunt membru de onoare, mă ocup de mamele din închisoare. Predoiu spune că recidiva este mică. Da, pentru că românii recidivează în afara țării”, a declarat fostul ministru al Turismului.

În cadrul emisiunii TV, aceasta a dezbătut mai multe subiecte de interes național, inclusiv alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. A mărturisit că este suveranistă, susținătoarea președintelui SUA, Donald Trump, însă nu pare a fi și a lui Călin Georgescu. Ba chiar a afirmat că Serviciile au intervenit pentru ca acesta să nu câștige alegerile prezidențiale.