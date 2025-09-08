Elena Udrea a avut o viață grea în pușcărie. A stat în condiții rele și nu i-au fost respectate drepturile
Elena Udrea, abia ieșită din penitenciar, a fost prezentă, duminică noaptea, în emisiunea TV „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, unde a vorbit despre cei patru ani de detenție, planurile sale de viitor și alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.
Chiar dacă a fost ministru al Turismului, Elena Udrea nu a avut parte de tratament preferențial în spatele gratiilor. În cei patru ani petrecuți în pușcărie, aceasta ar fi stat în condiții grele. Ba chiar a ajuns la concluzia că, în România, închisoarea pentru femei este mai aspră decât închisoarea pentru bărbați.
De altfel, nu i-ar fi fost respectate drepturile. Spre exemplu, trei ani și patru luni (din cei patru petrecuți în detenție), ea nu și-a putut vedea unicul copil. Astfel, a decis să se înscrie în Asociaţia pentru Drepturile Omului şi Reprezentare ADOR, pentru a ajuta mamele din închisoare.
„Am stat în condiții grele, la fel ca celelalte femei, nu mi s-au respectat drepturile. Domnul Halchin, în afară de investiții care se întorc în șpagă. El a fost preocupat numai de construcția de penitenciare, nu și de cum reabilităm oamenii. Nu am primit permisie 3 ani și 4 luni ca să văd fetița.
Doamna Gherasim a reușit să treacă un raport prin comisia de abuzuri cât încălcări sunt. Femeile fac închisoare mai greu decât bărbații în România. Femeile acelea duc o viață grea, iar când ies nu au nicio șansă. Eu am învățat să fac compleuri. Nu poti câștiga bani în acest mod.
M-am înscris în asociația ADOR, sunt membru de onoare, mă ocup de mamele din închisoare. Predoiu spune că recidiva este mică. Da, pentru că românii recidivează în afara țării”, a declarat fostul ministru al Turismului.
Elena Udrea susține ferm că Serviciile au intervenit pentru a-l înlătura pe Călin Georgescu din cursa prezidențială. Revine Udrea în politică sau nu?
În cadrul emisiunii TV, aceasta a dezbătut mai multe subiecte de interes național, inclusiv alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. A mărturisit că este suveranistă, susținătoarea președintelui SUA, Donald Trump, însă nu pare a fi și a lui Călin Georgescu. Ba chiar a afirmat că Serviciile au intervenit pentru ca acesta să nu câștige alegerile prezidențiale.
„Sunt suveranistă, susținătoare a lui Trump, dar nu mă interesează, momentan, politica. O să mă ocup de proiecte civice. Cred că după anularea alegerilor au intervenit Serviciile pe anumite interese.
Eu știu oameni din Servicii care sunt patrioți și care se strâng împotriva unor șefi trădători de țară. Au intervenit Serviciile să se organizeze alte alegeri, ca să nu câștige Georgescu. Ciolacu nu avea șanse, Antonescu la fel”, a precizat ea.