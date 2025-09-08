Radu Burnete, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, a anunțat cu bucurie că România se află într-un moment istoric propice dezvoltării sale, având resursele și oportunitățile necesare pentru a deveni un model de democrație și dezvoltare în Europa.

Burnete a reamintit, totuși, că schimbarea reală începe din interiorul țării. Dacă va ajunge la concluzia că „din interior” nu se poate obține transformarea dorită, el va reveni la autonomia din societatea civilă.

În perioada următoare, el va întări autoritatea președintelui Nicușor Dan. Este convins că președintele Nicușor Dan va reuși să rămână echilibrat și cerebral în vremuri tulburi.

În spațiul public, Radu Burnete va vorbi din perspectiva echipei prezidențiale, însă nu va renunța la independență intelectuală. Totuși, el va fi deschis și cu activitatea de zi cu zi. O parte a publicului apreciază transparența acestei abordări. România are oportunități mari în față și oameni de toate felurile. Nu este cu nimic inferioară altor state, a reamintit el, ci doar are nevoie de o transformare a administrației și organizării sale, a politicii, educației și comportamentului românilor.

„După suficientă pauză urmează un text lung căci mă obsedează acum transformarea și cât de complexă este din interior. Administrația, partidele și societatea sunt rezistente la schimbare. Chiar și eu sunt rezistent la schimbare. Transformarea este necesară, dar să înceapă cu ceilalți. La noi este mereu mai puțin urgentă. România se poate transforma și deveni modelul de democrație și dezvoltare al Europei de Est. Să fim mai buni decât cei pe care îi invidiem. Lumea se schimbă. Ne schimbăm și noi sau stăm să numărăm cum trece timpul? Revin la verb, deși orice scriu va fi întors pe toate părțile. Dacă sunt critic cu Guvernul atunci nu sprijin reforma. Dacă laud, nu văd ce măsuri pripite se iau. Dacă tac, semnalizez o ruptură. Aici intervine transformarea mea personală din critic extern în agent de schimbare internă. Nu mi-am pierdut spiritul critic, voi vorbi public, dar îmi canalizez altfel energia. Mă va obseda transformarea. Schimbarea. Să facem lucrurile altfel. Acum am ocazia să contribui din interior și să transform comentariile publice în intervenții directe. M-aș bucura să faceți mai mulți acest pas! Avem o misiune dificilă, complicată, amânată de prea multă vreme, dar indispensabilă. Văd câtă dezamăgire, frustrare, disperare și nerăbdare există. Aceste sentimente sunt justificate, dar nu ne vor mâna înainte. Am fost în ultimul deceniu în mod structural un pesimist. Am scris despre ce nu este bine. Acum îmi propun să fiu altfel, să mă transform și eu și să dau întâietate patriotului critic-optimist din mine. Fără să fiu orb la multitudinea problemelor și fără să alunec în excepționalism ridicol, România este în cel mai bun moment al istoriei. Nu fiecare cetățean simte încă asta, dar trebuie să facem să simtă. Voi vorbi despre provocări pe termen mediu și lung cum ar fi un nou model economic și social, o societate mai puternică pentru o lume mai periculoasă”, este mesajul lui Radu Burnete, publicat de Administrația Prezidențială.

În opinia sa, Executivul trebuie să reducă evaziunea fiscală și risipa, să cheltuiască fondurile în mod înțelept, să investească în securitatea națională. România trebuie să fie competitivă, crede Burnete.

Este conștient că va atrage critici din partea românilor de pretutindeni, însă critica „fermă și dură” este necesară, crede el.