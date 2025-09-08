Apare o nouă meserie în România! Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie în România. Cei dornici să se califice pot urma un curs acreditat, în cadrul căruia pot învăța, printre altele, să abordeze un câine dificil sau să acorde primul ajutor. Metodologia și structura cursului urmează să fie stabilite.

Monica, jurist de meserie, are grijă de cățeii altora în timpul liber, luându-i acasă. Ea a spus că anul acesta, a observat o creștere a cererii pentru o astfel de ocupație, mai ales în rândul câinilor de talie mică.

„Anul acesta am observat o creștere semnificativă a cererii. Mai ales la cățelușii de talie mică, care nu fac față foarte bine în condiții de hotel”, a declarat ea, potrivit stirileprotv.ro.

Tariful pe zi variază în funcție de talia animalului, începând de la 40 de lei și ajungând și la 100 de lei. Potrivit anunțurilor, cei care merg la domicilii cer în jur de 90 de lei pe zi.

Pentru a practica această meserie, ai nevoie, cel puțin, de studii gimnaziale, dar trebuie, de asemenea, să treci de un curs de calificare acreditat de Ministerul Muncii. O altă condiție esențială, bineînțeles, afecțiunea și grija față de prietenii noștri patrupezi.

„Vor fi chestiuni legate de primul ajutor la câine, partea de igienizare a spațiilor, partea de mânuire a câinilor. Avem căței care manifestă agresivitate sau anxietate, care trebuie să fie abordați diferit”, a explicat Ioana Pop, instructor canin acreditat.

În prezent, nu există o evidență a persoanelor care practică aceste servicii. Însă din moment ce meseria va fi acreditată, autoritățile fac apel către persoanele fizice să-și legalizeze activitatea.

„Nu avem control asupra persoanelor fizice. Mi-e clar, însă, că atunci când vorbim despre pensiuni, hoteluri canine, centre își desfășoară legal activitatea în baza unui contract de muncă. Actualizarea clasificării ocupațiilor din România se face întotdeauna la solicitarea utilizatorilor, care vin cu o documentație în spate”, a explicat Ana Rădulescu, director general al Ministerului Muncii.

Trebuie menționat și că cei care nu au loc de muncă și prestează astfel de servicii pot fi remunerați, de asemenea, prin tichete de activități casnice.