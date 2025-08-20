Sprijinul pentru plata facturilor la energie devine mai accesibil odată cu lansarea platformei online EPIDS, gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Începând de astăzi, consumatorii eligibili pot depune cererile prin intermediul sistemului electronic, iar cei fără acces la internet vor avea la dispoziție centrele locale din 28 august 2025. Ministerul Energiei subliniază că măsura are scopul de a proteja populația vulnerabilă și de a menține continuitatea serviciilor esențiale.

Sprijinul se acordă sub forma unui tichet electronic de 50 de lei lunar, utilizabil exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică până la data de 31 martie 2026.

Ministerul Energiei precizează că acest ajutor nu poate fi transferat sau cedat altor persoane. Beneficiari pot fi persoanele singure care au venituri nete de maximum 1.940 de lei pe lună și familiile cu venituri pe membru de cel mult 1.784 de lei. În plus, cei care primesc venit minim de incluziune sunt introduși automat în sistem.

Pentru a obține voucherele, persoanele care îndeplinesc criteriile trebuie să completeze un formular disponibil pe platforma online realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Cei care nu folosesc internetul pot primi sprijin pentru completarea documentelor direct la primării sau în cadrul oficiilor Poștei Române.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”, a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că numărul beneficiarilor este estimat între 3 și 3,5 milioane de persoane. Acesta a subliniat că sprijinul acordat are rolul de a diminua efectele scumpirilor la energie asupra gospodăriilor cu resurse reduse.

Pentru a grăbi înscrierile, STS a finalizat platforma electronică înaintea termenului planificat și a trecut deja la testarea funcționalităților. Lansarea oficială a sistemului este programată în cursul zilei de astăzi, conform Ministerului Muncii.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României sau să facă dovada că locuiesc legal în țară.

Cererea se depune o singură dată, iar pentru facturile emise în lunile iulie și august 2025 termenul limită de înscriere este 27 septembrie. Ajutorul se aplică unui singur loc de consum, indiferent de numărul de locuințe deținute de solicitant.

Plata facturilor se face direct la oficiile poștale, pe baza facturii prezentate și a actului de identitate. Tichetele rămân valabile timp de 12 luni de la ultima încărcare, însă soldul existent poate fi utilizat doar până la 31 martie 2026.

În situația în care intervin modificări privind adresa de domiciliu sau componența familiei, este necesară depunerea unei noi cereri de actualizare.

Totodată, Ministerul Muncii a precizat că va fi disponibilă o linie telefonică de asistență, precum și suport online, pentru a oferi răspunsuri la întrebările cetățenilor. Prin acest sistem, persoanele cu mai puține cunoștințe digitale vor primi îndrumare în procesul de completare a formularului.

Numărul de telefon este 021.93.09, iar pentru suport suplimentar poate fi folosită adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

Reprezentanții autorităților locale și ai Poștei Române au atribuții în sprijinirea cetățenilor fără cunoștințe digitale.

Autoritățile estimează că peste 2,1 milioane de gospodării din România vor putea accesa acest sprijin. Prin implementarea acestei măsuri, statul încearcă să asigure continuitatea alimentării cu energie pentru persoanele și familiile cu resurse financiare reduse. Programul este privit ca o componentă esențială în sprijinirea populației aflate în dificultate.