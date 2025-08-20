Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoanele eligibile trebuie să completeze un formular disponibil pe platforma online creată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). În plus, cei care nu au acces la internet pot solicita ajutorul primăriilor sau al oficiilor Poștei Române pentru completarea formularului. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că se estimează că între 3 și 3,5 milioane de cetățeni vor beneficia de aceste vouchere. El a subliniat că voucherele vor ajuta la atenuarea impactului creșterilor prețurilor la energie asupra familiilor cu venituri scăzute.

Pentru a facilita procesul de înscriere, STS a finalizat platforma online înainte de termenul stabilit și a început testarea acesteia. Ministerul Muncii urmează să lanseze oficial platforma în cursul zilei de astăzi.

Potrivit estimărilor oficiale, aproape patru milioane de gospodării vor înfrunta facturi aproape duble în luna august, când vor intra în vigoare noile scumpiri la energie. În acest context, voucherele de 50 de lei vor reprezenta o formă de sprijin pentru gospodăriile vulnerabile, contribuind la reducerea poverii financiare generate de creșterea prețurilor la energie.

Autoritățile atrag atenția că înscrierile se vor face până la epuizarea bugetului alocat, iar acordarea voucherelor se va face în ordinea depunerii cererilor. De asemenea, verificarea eligibilității se va realiza pe baza datelor din declarațiile fiscale și a altor registre oficiale, pentru a se asigura că sprijinul ajunge doar la persoanele care îndeplinesc criteriile stabilite.

Ministerul Muncii precizează că voucherele vor fi emise lunar și vor putea fi utilizate exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică la furnizorii autorizați. Beneficiarii vor primi instrucțiuni clare despre modalitatea de utilizare a voucherelor, astfel încât acestea să fie aplicate direct la reducerea sumei de plată, fără costuri suplimentare sau proceduri complicate.

Pentru a evita eventualele erori sau întârzieri în procesarea cererilor, autoritățile recomandă ca persoanele interesate să completeze toate câmpurile formularului online cu date corecte și actualizate. Orice informație lipsă sau greșită poate duce la respingerea cererii sau la întârzierea acordării voucherului, motiv pentru care este recomandată verificarea atentă a datelor înainte de trimitere.

De asemenea, Ministerul Muncii a anunțat că va pune la dispoziție o linie de asistență telefonică și suport online, pentru a răspunde întrebărilor cetățenilor și pentru a ghida persoanele mai puțin familiarizate cu tehnologia în completarea formularului. Această măsură vizează creșterea accesibilității și asigurarea faptului că toți românii eligibili pot beneficia de sprijin fără dificultăți.