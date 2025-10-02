Bogdan Ivan a fost întrebat de ce românii nu au la dispoziție pachete de energie care să permită un tarif mai mic atunci când consumul este redus și un tarif mai mare în orele de vârf.

Ministrul a precizat că deja există un furnizor pe piață care oferă un astfel de produs și că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit cadrul necesar.

Ivan a explicat că reglementările trebuie să asigure un plafon pentru perioada de vârf, între orele 18.00 și 22.00, și tarife mai reduse în timpul zilei, când energia este mult mai ieftină.

„Am cerut ANRE și au făcut deja, au creat cadru prin care se poate face și deja un operator care a venit cu o ofertă de tarif diferențiat, în funcție de oră care trebuie reglementat foarte clar, ca atunci pe intervalul 6-10 după-amiază (18 – 22, perioada de consum de vârf – n.r) să nu depășească un anumit plafon, dar în timpul zilei energia, când este aproape gratuită, să plătească 60-70-80 de bani pe kwh consumat”, a declarat ministrul la Digi24.

Oficialul a subliniat că România are deja instalate aproximativ trei milioane de contoare inteligente, care pot transmite automat date despre consum la fiecare 15 minute.

Problema este că aceste echipamente nu sunt conectate la o platformă digitală națională care să centralizeze informațiile de la distribuitori. Ivan a numit situația o „aberație” și a arătat că investiția nu poate fi valorificată fără infrastructura informatică.

El a dat exemplul Marii Britanii, unde consumatorii primesc semnale vizuale printr-un dispozitiv simplu: verde atunci când energia este ieftină, galben pentru preț mediu și roșu pentru tarife ridicate.

„Aici o altă aberație: au fost instalate trei milioane de contoare inteligente, dar fără să faci platforma informatică în care în care ele să partajeze date odată la 15 minute. Iar mecanismul ăsta nu este un inventat de Ivan. M-am uitat și eu ce fac alte state civilizate. De exemplu, Marea Britanie are un sistem similar, foarte simplu cu aceste contoare inteligente, în care în fiecare casă, pentru oricine, e simplu, are un dispozitiv alb care, în clipa în care ai energia foarte ieftină, se face de culoare verde. În clipa în care este un preț mediu al energiei, nu știu, între 50 și 70 de bani, este galbenă și 0,70 RON este galbenă. În clipa în care este energia peste un leu, 1,3, 1,4 lei, este roșu”, a mai spus Ivan.

Ministrul a explicat că implementarea tarifelor diferențiate ar fi benefică atât pentru consumatori, cât și pentru sistemul energetic. El a arătat că, de exemplu, cei aproape 5 milioane de pensionari din România ar putea să folosească aparatele electrocasnice în timpul zilei, când energia este mai ieftină.

Această mutare a consumului din orele de vârf spre intervalele de zi ar reduce presiunea asupra rețelei și ar scădea costurile pentru populație.

„Și noi astăzi, dacă facem o statistică, avem aproape 5 milioane de pensionari în România. În mod normal, în timpul zilei sunt acasă și atunci pot să opteze să pornească cuptorul, mașina de spălat, aspiratorul de la 10:00 până la patru-cinci după-amiază. Nu o s-o facă de la 17:00 până la 22:00 (când este vârf de consum și energia este mai scumpă, nr.), lucru care ar duce o creștere a consumului în timpul zilei (când energia este mai ieftină, n.r.), care ar fi un lucru extraordinar de benefic pentru sistemul energetic și care ar fi foarte ieftin pentru oameni”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a mai confirmat, la Digi24, că facturile la energie ar trebui să se reducă din a doua jumătate a anului 2026, odată cu punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. El a menționat centrala de la Iernut, un proiect început acum un deceniu, care a fost blocat din cauza constructorilor.

Contractul a fost reziliat, iar lucrarea urmează să fie subcontractată pentru finalizare până la sfârșitul anului viitor. Ministrul a mai amintit și de proiectele de la Mintia, precum și de investițiile în capacități de stocare, de peste 2.200 MW.

„În a doua jumătate a anului viitor, chiar finalul anului viitor, ar trebui să începem să producem mai multă energie. Atunci când vorbim despre Mintia, despre Iernut, despre noi capacități de producție, se va simți în facturile noastre, plus 2.200 de megawați capacitate de stocare”, a spus ministrul.

În final, Bogdan Ivan a subliniat că prioritatea mandatului său este reducerea prețului energiei. El a transmis că românii nu trebuie puși în situația de a alege între plata facturilor, cumpărarea de alimente sau de medicamente.

În opinia sa, fiecare ministru al Energiei trebuie să acționeze responsabil, indiferent de partid, pentru a finaliza proiectele majore care pot schimba piața energetică din România.